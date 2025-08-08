El Ministerio de Salud confirmó que la empresa Colgate-Palmolive retirará voluntariamente del mercado nacional su producto Total Clean Mint Prevención Activa.

A nivel internacional, países como México ordenaron el retiro de este producto, ya que según los medios podría producir síntomas como:

Irritación bucal

I nflamación en encías

D olor bucal

S ensibilidad dental

Ú lceras

A ftas o forúnculos

Reacción alérgica a los componentes de esta crema dental

La cartera de Salud explicó que la decisión fue comunicada directamente por representantes de la compañía durante una reunión.

“La Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario será la encargada de dar seguimiento técnico y regulatorio a este proceso, a fin de verificar su cumplimiento conforme a la normativa sanitaria vigente”, detallaron en un comunicado.

El Ministerio reiteró su compromiso con la vigilancia y el control de los productos de interés sanitario que se comercializan en Costa Rica, destacando que estas acciones buscan salvaguardar la salud de la población ante cualquier posible riesgo.