Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El paso por la Ruta Nacional 140 que comunica Ciudad Quesada con Aguas Zarcas se mantendrá cerrado al menos tres semanas, según informó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI).

Las fuertes lluvias de los últimos días, sumado al desgaste de la vía provocaron un hundimiento en esta importante vía de la Zona Norte del país el pasado lunes.

Fotos: Sergio Espinoza

Incluso, el paso peatonal ya fue cerrado en el sitio debido a las labores de reparación que iniciaron este martes 29 de setiembre.

“Hay una situación bastante complicada a nivel de socavación que nos obligó a abrir toda la carretera ya que estaba prácticamente en el aire; de ahí empezaremos a trabajar para habilitar la vía lo antes posible”, detalló Esteban Coto, Director Regional del Conavi.

La vía es crucial para las personas, comerciantes y trabajadores que transitan cada día entre estos dos puntos del cantón sancarleño.

Solución ante la emergencia

En principio, las autoridades viales proyectaban la colocación de un puente bailey en la zona afectada, sin embargo, esta teoría fue descartada ya que el hundimiento está en una curva y eso dificulta las labores en el lugar.

El MOPT confirmó que la opción que utilizarán será la sustitución de alcantarillas en este sector debido a que las anteriores colapsaron por situaciones climáticas.

“Los trabajos empezarán a partir de hoy para desviar aguas, evitar que el paso siga colapsando y de ahí continuar con el plan de trabajo”, afirmó Pablo Camacho, viceministro de Obras Públicas y Transportes.

Mientras las labores se ejecutan, la Policía de Tránsito mantendrá dos rutas alternas, una de ellas para vehículos pesados y otra para livianos.

“Tenemos habilitada la Ruta Nacional 35 entre Muelle y Florencia para vehículos pesados, así como una Ruta Cantonal en Calle Lapas para Los livianos”, indicó Coto.

División de criterios

El regidor independiente de San Carlos, Esteban Rodríguez, relató a Grupo Extra que hace cuatro meses colocó una moción en el Concejo Municipal para que se destinarán recursos económicos a un camino municipal que conecta Calle del Amor con la Llanada en el distrito de Quesada.

Según Rodríguez, esta vía es crucial para momentos como este cuando suceden emergencias.

“La moción plantea que el proyecto forme parte de la planificación en infraestructura vial del cantón”, afirmó el regidor.

Tras ser consultado por Grupo Extra, el alcalde de San Carlos, Juan Diego González, confirmó estar enterado de la moción, sin embargo, señaló que no es viable por el dinero que representa.

“Al final es un tema de costos, la vía requiere construir dos puentes y asfaltar más de kilómetro; estamos valorando alternativas de momento”, puntualizó el máximo jerarca del Gobierno Local.

Comercios afectados

Comerciantes cercanos al sitio del hundimiento proyectan afectaciones en sus ventas debido al cierre ya que el sitio es muy transitado las 24 horas del día.

“Nos va a afectar porque van a pasar menos personas debido al cierre y a los trabajos”, detalló Kaherine Cordero, comerciante del cantón.

A pesar del incidente, el hundimiento no les dejó afectaciones estructurales en su restaurante.

Se espera que este mismo miércoles las nuevas alcantarillas lleguen hasta la zona del hundimiento procedentes de San José y de ahí se continúe con los trabajos de reparación en la vía.