Pasajes de bus vuelven a subir por incremento en gasolina

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Por segunda vez en el año, acudir a una cita al hospital, movilizarse a su trabajo o visitar a un familiar volverá a salirle más caro a la población, debido a un segundo aumento general en los pasajes de autobús.

El procedimiento, iniciado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), se trata del segundo “caso fortuito” tramitado por la institución, ante el incremento sostenido del costo de los combustibles, principalmente el diésel.

“Hemos tenido un comportamiento importante en el aumento de los precios del diésel, de febrero-marzo a la fecha, prácticamente han tenido un 50% de incremento, sabemos que las unidades de autobús generalmente utilizan el diésel en su gran mayoría y por eso se ordenó la apertura del procedimiento”, detalló Paolo Varela, intendente de Transporte de la Aresep.

Varela detalló que, si bien el monto exacto se definiría hoy, se trata de un aumento en el precio de los pasajes de autobús y del servicio de taxi. Esto responde estrictamente a los mercados internacionales de combustibles, altamente influenciados por la guerra en Medio Oriente.

“Lo que hemos visto a partir de lo que nos ha comunicado la Intendencia de Energía y la misma Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) es que posiblemente esta tendencia de precios altos se mantenga por lo que resta del año, y esa es la señal regulatoria que está dando Aresep precisamente para para poder capturar la tendencia en los precios”, detalló el intendente de Transporte.

Estos ajustes extraordinarios por caso fortuito, que generan aumentos en los pasajes de autobús, se encuentran dentro del marco legal y se han utilizado solamente en tres ocasiones, según los registros de la autoridad reguladora: la primera en 2022, debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, y las otras dos este año.

El intendente de Transporte detalló que se esperaría no tener que recurrir a un nuevo incremento durante este año y esperar hasta el procedimiento semestral de 2027.

Sector autobusero pide subsidio en pasajes

Los ajustes realizados a los pasajes han sido bien recibidos por el sector autobusero, cuyos representantes señalaron la necesidad de mejorar las condiciones económicas para mantener el servicio a los pasajeros. Sin embargo, desde la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans) se señaló la necesidad de cambiar el modelo de cálculo a nivel nacional.

“Hemos insistido también que la tarifa no debe ser el mecanismo de financiamiento, porque cuando usted les toca la tarifa a los usuarios, ellos buscan otra forma de moverse, se bajan del bus y caminan o buscan servicios piratas o colectivos, y esto también afecta el sistema de manera integral”, detalló Silvia Bolaños, presidenta de Canatrans.

Para la representante del sector autobusero, el Estado debería buscar los mecanismos necesarios para reducir el precio del diésel y así evitar el incremento en los pasajes de autobús.

“Debemos empezar a pensar en subsidios cruzados para el diésel, que permitan que el precio nunca esté por encima de las gasolinas, y eso nos haga también competitivos con los servicios informales o con otro tipo de servicios”, justificó.

Entre los mecanismos mencionados por Bolaños se encuentra la posibilidad de que las gasolinas Súper y Regular financien parte del diésel, esto para “garantizarle a la gente que se mueve masivamente en el sistema que no va a tener este tipo de incrementos”.

Actualmente, también se tramita un incremento en los combustibles, cuyos precios superarían los ¢800 por litro, siendo el diésel el más caro.

Paolo Varela

Intendente de Transporte

“Habrá que ver qué suceda a inicios del próximo año y ver si con la fijación usual es suficiente para atender las posibles variaciones en los precios; este tipo de fijación es excepcional, dos en un año es todavía más excepcional, pero también son parte de las circunstancias que nos han llevado a eso”.

Silvia Bolaños

Presidenta Canatrans

“Hay que entender que hemos tenido una fluctuación del precio del combustible que no es usual en otros años, la última situación se vivió con la guerra de Rusia y Ucrania, este año que hacer dos activaciones extraordinarias, el único mecanismo que la ley nos da para garantizar la sostenibilidad del sector”.