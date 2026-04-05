Pasajeros asaltan y apuñalan a conductor de plataforma en Orotina

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Un hombre de 69 años, de apellido Arroyo, resultó herido con arma blanca luego de ser víctima de un asalto mientras realizaba un servicio de transporte por plataforma digital en Orotina.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron alrededor de las 9:00 p.m. en el sector de La Ceiba, cuando el conductor trasladaba a varios pasajeros que habían solicitado el servicio mediante una aplicación.

“Le solicitaron un transporte de personas desde San Ramón hacia el sector de Orotina, siendo que el mismo llega al sector de San Ramón, recoge a las personas que solicitan el servicio y las traslada hacia Orotina. Al llegar al sector de La Ceiba, aparentemente las personas que viajaban con él intentaron despojarlo del vehículo y robárselo”, explicó el OIJ.

Según la versión preliminar, en ese momento se produjo un enfrentamiento entre el conductor y los sospechosos.

“El conductor resultó herido con arma blanca en varias partes del cuerpo y al mismo le robaron el vehículo, el cual es un automóvil”, agregó el OIJ.

El afectado fue trasladado al hospital de Puntarenas para recibir atención médica, mientras que las autoridades iniciaron un operativo para dar con los responsables.

El caso se mantiene en investigación por parte del OIJ de Orotina, que trabaja para esclarecer lo ocurrido y ubicar tanto a los sospechosos como el vehículo robado.