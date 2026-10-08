Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

La policía detuvo este jueves a un hombre de nacionalidad mexicana con un equipaje con supuestas sustancias que dieron positivo en las pruebas de campo para aparente ketamina y metanfetamina.

El sospechoso es de apellido Urbina y de 27 años; ingresó a Costa Rica en un vuelo procedente de España y tenía como destino final México por el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

Durante la revisión del equipaje, los agentes antidrogas en la terminal aeroportuaria localizaron varios envases de productos para el cabello que contenían una sustancia cremosa. Tras las pruebas realizadas, estas dieron positivo para aparente ketamina, con un peso aproximado de 2.580 gramos.

Foto: MSP.

Dentro del equipaje también fueron ubicadas tres botellas de vino que contenían una sustancia líquida que, al ser sometida a las pruebas, dio positivo por aparente metanfetamina, con un peso aproximado de 4.500 gramos.

Foto: MSP.

Los estupefacientes fueron decomisados y el extranjero, tras ser aprehendido, quedó a la orden del Ministerio Público, donde le impusieron 15 días de prisión preventiva, ya que la causa se tramita bajo la modalidad de flagrancia.