Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

Las tarifas de autobús de Transtusa acumulan aumentos de entre 46% y 47% desde mayo de este año, con la entrada en vigor de un nuevo ajuste a partir de este miércoles 28 de octubre en las rutas de Turrialba hacia San José, Cartago y Siquirres.

El nuevo tarifario fue publicado en el Alcance N.° 143 a La Gaceta N.° 202.

El pasaje entre Turrialba y San José pasó de ¢1.745, en mayo, a ¢2.550 en octubre. Esto representa un incremento acumulado de ¢805 por trayecto, equivalente a un 46,1%.

En la ruta hacia Cartago, la tarifa subió de ¢1.040 a ¢1.520, una diferencia de ¢480 (46,2%). Mientras tanto, el pasaje a Siquirres pasó de ¢1.460 a ¢2.140, es decir, ¢680 adicionales (46,6%).

Los nuevos montos fueron comunicados por la empresa y corresponden al ajuste que comenzará a regir desde este 28 de octubre.

Segundo aumento desde julio

El nuevo incremento se aplica poco más de tres meses después del ajuste que entró en vigor el 15 de julio. En esa ocasión, el pasaje hacia San José pasó a ¢2.400, el de Cartago a ¢1.430 y el de Siquirres a ¢2.010.

En comparación con esas tarifas, el nuevo ajuste representa aumentos de

¢150 para San José

¢90 para Cartago

¢130 para Siquirres

En términos porcentuales, las variaciones son de 6,25%, 6,29% y 6,47%, respectivamente.

Usuarios pagarán más por semana

El cambio también tendrá un efecto en el presupuesto de quienes utilizan diariamente el servicio entre Turrialba y San José.

Por ejemplo, una persona que viaje cinco días por semana y pague un pasaje de ida y otro de vuelta cada día desembolsará ¢25.500 semanales con la nueva tarifa.

Si mantiene ese patrón de viaje durante cuatro semanas, pagarán alrededor de ¢102 mil en pasajes.