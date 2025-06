El guardameta Patrick Sequeira era titular en la Sele, ante el retiro de Keylor Navas de la escuadra patria. Pero el regresar Navas, el técnico Miguel Herrera le dio la confianza, señala que es de los 5 mejores porteros del mundo y sentó a Patrick.

El tema lo analizó el entrenador de porteros de la selección mayor de fútbol de Costa Rica, Ricardo González. “El Gallo” califica el tema como algo “complicado”

“Pues bueno diay, yo creo que para nadie es un secreto que ha sido complicado. Ha sido difícil, para todos los que en algún momento estuvimos en esa posición. Ha sido complicado, pero él ha asumido bien su rol. Él entiende y todos entendemos que lo que Keylor representa, no solo dentro del equipo sino en el mundo futbolístico del país. Que iba a tener que asumir una posición inteligente. Yo la llamo inteligente, que es seguir preparándose exactamente igual para que si le toca una oportunidad seguirlo haciendo de la mejor manera. Es como le paso cuando Keylor decidió no jugar más y él asumió la responsabilidad y lo hizo muy bien”, indica González.

Sin embargo, pueden darse cambios por temas médicos o estratégicos. “Yo creo que todos se adaptan a lo que hay en ese momento, porque también puede que no sea por una decisión como lo de Jeyland (Mitchell) que es meramente médica. Puede ser por una cuestión táctica, como que el técnico decida otra cosa por el funcionamiento del equipo rival. Todos deben adaptarse a las decisiones que se tomen. Mucho menos en el caso de Keylor, porque es un muchacho que conoce a todos los compañeros que están y más bien al revés para los muchachos que entren, aunque no hayan jugado. Tienen una garantía de que más bien les pude ayudar a resolver el juego como tengan que resolverlo”, explica el jefe del departamento de cuidatubos.

Al final el tema llega a ser de tener mucha paciencia y saber esperar, mientras se aumenta la competencia. “Keylor es un arquero que a lo largo de los años que tiene de estar jugando ha aprendido también. Él ha estado también en esa posición en la que está Patrick ahorita, como cuando le tocó con (Iker) Casillas, con (Thibaut) Courtois y ahora le tocó con (Gianluigi) Donnarumma. Creo que eso no es nuevo ni para él ni para ninguno de nosotros. En ese caso, Patrick (Sequeira) tendrá que seguir esperando. Hay que hacerle a Keylor entender que, si en algún momento sucediera algo, no sé, una lesión, o lo que fuera, o una decisión del profe, él (Patrick) está preparado para resolver”.

La importancia de Keylor

Ricardo González no se guarda nada al alabar al Halcón. “Su recorrido y experiencia internacional le da un plus diferente a todos los demás. Lo más importante es que la gente lo vea, no con su recorrido o experiencia y lo que ha podido ganar. Que no sea solo eso, sino que cuando esté en el terreno rinda y en eso en Keylor es una garantía, porque Keylor es un portero que se equivoca muy poco y por lo general siempre está muy atento a la jugada. Eso le da a usted una tranquilidad de saber que cualquier situación de juego que se presente él de seguro la va a resolver”.