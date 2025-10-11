El próximo 17 de octubre vencerá el plazo para que los partidos políticos inscriban oficialmente sus candidaturas a la Presidencia y a la Asamblea Legislativa.

A partir de entonces, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) entrará de lleno en la fase más intensa y técnica del proceso, con la validación de nóminas, la definición de papeletas y la organización logística de los comicios del 1.º de febrero de 2026.

Con el cierre del periodo de inscripción, el TSE revisará cada expediente para comprobar el cumplimiento de los requisitos legales, la paridad de género, la alternancia en las listas y la idoneidad de los aspirantes.

Este control, que puede extenderse varios días, resulta clave para garantizar que todas las agrupaciones compitan en igualdad de condiciones y que las papeletas reflejen únicamente las opciones autorizadas por ley.

“El miércoles 29 vence el plazo para que la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos convoque a los representantes de los partidos políticos (que presentaron candidaturas) para que asistan al acto en el que se sorteará el lugar que ocupará cada agrupación en las papeletas”, informó el Tribunal.

La ubicación en la boleta, aunque simbólica, tiene peso estratégico para las agrupaciones menores, que buscan visibilidad en una contienda marcada por la dispersión del voto y la proliferación de nuevas siglas.

Durante noviembre y diciembre, el TSE avanzará en tareas logísticas como la integración de las juntas receptoras de votos, la confección de listas de electores y la capacitación de los miembros de mesa.

También se acreditarán los fiscales partidarios y los observadores nacionales e internacionales, cuya presencia garantiza la transparencia del proceso. En paralelo, se afinarán los protocolos de seguridad, transporte y resguardo del material electoral.

Pausa de fin de año

El 16 de diciembre iniciará la llamada “veda navideña” de la campaña. Desde esa fecha y hasta el 2 de enero de 2026, quedará suspendida toda propaganda política en medios y espacios públicos, así como los actos masivos de carácter electoral.

El objetivo es evitar la saturación del electorado y permitir un periodo de reflexión previo al cierre del año.

“Únicamente los candidatos a la Presidencia podrán divulgar tres mensajes navideños, de acuerdo con la reglamentación correspondiente”, señaló el TSE.

Recta final

Con el arranque del nuevo año, los partidos volverán al ruedo el 2 de enero, fecha que marca el inicio de la recta final de la campaña, la cual se extenderá hasta el 25 de enero.

Durante ese periodo se esperan giras, debates, concentraciones y los últimos intentos por captar el voto indeciso.

En esa misma etapa se realizará la entrega del material electoral y la juramentación de las juntas receptoras de votos, que asumirán la responsabilidad directa del escrutinio.

El 25 de enero será el último día permitido para realizar actos públicos o mítines, mientras que la publicación de encuestas y propaganda quedará prohibida a partir del 28 de enero.

Desde entonces, el país entrará en veda total hasta la jornada electoral del domingo 1.º de febrero, cuando más de 3,7 millones de costarricenses acudirán a las urnas.

Con el cierre de plazos y la cuenta regresiva en marcha, los costarricenses están llamados a elegir a sus próximos líderes, quienes gobernarán el país hasta el 2030.