El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) autorizó a los partidos políticos a recibir criptomonedas como parte de su financiamiento privado, considerándolas como donaciones en especie.

“El tribunal resolvió para esta ocasión establecer un plan piloto, que no se ha dado en nuestro país, por lo menos no es algo que se haya reportado desde el punto de vista del financiamiento partidario. La idea es poder observar si se van a utilizar. El reglamento regula las condiciones, las formas en que tendrían que comportarse los partidos políticos en caso de que reciban donaciones a través de criptomonedas”, indicó Eugenia Zamora, presidenta del TSE.

Según el pronunciamiento, las criptomonedas no son consideradas dinero de curso legal, pero sí pueden ser utilizadas por personas físicas nacionales para contribuir a partidos políticos.

Estas contribuciones deberán cumplir con los principios de transparencia, trazabilidad e identificación del donante, de la misma forma en que lo hacen otros tipos de donaciones.

El TSE establece que las agrupaciones políticas deberán contar con una billetera electrónica única, registrada ante la Administración Electoral, similar a la cuenta corriente única exigida para donaciones en dinero. Esta medida busca garantizar el control y la fiscalización de los aportes en criptoactivos.

Además, la Dirección General del Registro Electoral tendrá la facultad de definir qué criptomonedas podrán ser aceptadas, excluyendo aquellas que no permitan identificar al donante.

También podrá ordenar el congelamiento de activos electrónicos en caso de sospechas de irregularidades, aunque la incautación definitiva deberá ser autorizada por el TSE.

La resolución destaca que las contribuciones en criptomonedas solo podrán ser realizadas por personas físicas costarricenses, quedando prohibidas las donaciones de personas jurídicas y extranjeras.

Asimismo, se advierte sobre la volatilidad de estos activos, por lo que será responsabilidad de la tesorería partidaria establecer su valor de mercado al momento de la recepción.

Contexto Internacional

En el 2020, el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral señaló que la regulación y fiscalización del uso de criptomonedas y tecnología blockchain en el financiamiento de partidos políticos es un reto que deben afrontar los sistemas electorales.

En países como Irlanda se discutió si se debía prohibir que los partidos políticos recibieran este tipo de donaciones, mientras que, en Estados Unidos o El Salvador, algunas agrupaciones financiaron sus actividades con criptomonedas aportadas por simpatizantes.