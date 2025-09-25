Los partidos políticos intensificaron la lucha por captar la atención de la comunidad evangélica y asegurarse el voto en las elecciones presidenciales de 2026, en un país donde 3 de cada 10 costarricenses practican esa fe.

Desde el oficialismo, que incorporó al exdiputado Gonzalo Ramírez y al influencer de raíces protestantes conocido como Robert Junior en sus papeletas a diputados, hasta el Partido Liberación Nacional (PLN), que presentó como aspirante a la vicepresidencia de la República a Karen Segura, excandidata a la alcaldía de La Unión por Alianza Demócrata Cristiana en las elecciones municipales del 2020.

Para el politólogo Sergio Araya, el voto conservador de este sector ha ganado fuerza en la agenda electoral y cada vez tiene mayor protagonismo conforme avanzan los procesos. Según explicó, esta situación alcanzó su punto más alto cuando el actual diputado Fabricio Alvarado ganó la primera ronda de las elecciones presidenciales en 2018. Por eso distintas fuerzas políticas han buscado emular su alcance con posturas más tradicionalistas.

“Buscan perfilarse en una línea que podríamos catalogar de conservadora, por lo que algunas fuerzas políticas están reivindicando fuertemente discursos de esa naturaleza e incorporando figuras conocidas referentes de las comunidades cristianas no católicas, ya sea en sus estructuras de dirección, así como candidatas y candidatos a puestos de elección popular”, externó Araya.

Además, señaló que quienes ocupan puestos de influencia dentro de la comunidad pueden ejercer liderazgo sobre los fieles, el cual eventualmente se refleja en las urnas. “Si bien existe una prohibición para miembros del Estado clerical de intervenir en política electoral, esta restricción aplica prácticamente solo a los clérigos de la Iglesia Católica”, agregó.

¿La apuesta del oficialismo?

Durante este gobierno, la administración Chaves Robles se ha encargado de proyectar una imagen provida y conservadora en varios temas sociales. Como cuando el Poder Ejecutivo sustituyó las guías de orientación sexual o cuando el propio mandatario amenazó con salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso de que recomendara imponer medidas relacionadas con el aborto libre. Incluso el exdiputado y expresidente de la Alianza Evangélica, Guyón Massey, confirmó a este medio que no respaldaría a ninguna agrupación evangélica, sino que confiaba en Laura Fernández como candidata porque buscaba darle continuidad a este Gobierno.

Para el candidato presidencial Fabricio Alvarado, este tipo de acciones buscan robarle votos a su movimiento político. Aun así, asegura que la gente sabrá tomar finalmente “la decisión correcta”, pues a su criterio la mayoría de los líderes manejan un discurso conservador contradictorio.

“La diferencia la sabrá establecer el pueblo de Costa Rica cuando vea quiénes sí de verdad lo somos y quiénes lo hacen solo en el periodo electoral. Yo no me escandalizo en esa dirección, yo creo que realmente el gobierno de Rodrigo Chaves nos ha quedado debiendo en cuanto a la agenda conservadora, porque la realidad es que han sido tibios”, señaló.

“Los cristianos tienen

derecho a participar”

Diario Extra conversó con el pastor Ronald Vargas, presidente de Alianza Evangélica, quien aseguró que el voto de su comunidad es muy importante “porque garantiza valores que como iglesia nosotros estamos desarrollando y a la vez protege la posición de la iglesia durante su historia”.

Aunque se mantienen como una institución apolítica, Vargas afirmó que velan por los intereses de sus feligreses y por eso se reúnen con los diferentes políticos para dialogar sobre propuestas y la línea que consideran debe seguir el país.

También subrayó que el deseo de participación trascendió a otras agrupaciones, por lo que ahora es común ver cómo bajo distintas banderas aparecen nombres de personas relevantes de su iglesia.

“Yo creo que los cristianos tienen derecho a participar en diferentes partidos y hoy se está demostrando de que ha crecido eso y que hay diferentes personas preparadas para poder ejercer algunos puestos dentro de la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo. No precisamente en aquellos partidos que la gente lo llama evangélicos, sino partidos que hoy demuestran que el sector cristiano tiene una trayectoria muy importante, una posición importante dentro del país”, aseguró.

Ronald Vargas Presidente Alianza Evangélica

“Vemos como el sector ha ido creciendo y influyendo en los diferentes partidos, más bien veo a las agrupaciones interesadas en que el voto conservador y los evangélicos sean parte de sus movimientos”.

Fabricio Alvarado Candidato evangélico

“Yo no me escandalizo porque otros partidos incluyan personas conservadoras o quieran ganarse el voto conservador, me parece que es algo completamente lógico, porque Costa Rica en su mayoría es conservador”.





Álvaro Ramos Candidato PLN

“Doña Karen tiene vínculos con múltiples comunidades, es cierto que ha tenido participación política y tiene vínculos con la comunidad cristiana. Sin embargo, esto no está planeado para ser una apuesta hacia sectores específicos”.