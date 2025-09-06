El Partido Esperanza Nacional, antiguo integrante de la “coalición” que impulsa el oficialismo, realizará su propia asamblea nacional para definir a sus representantes rumbo a las elecciones presidenciales de febrero.

La agrupación, que duró apenas una semana junto a los otros movimientos rodriguistas, se reunirá el próximo fin de semana en Alajuela para ratificar a su candidato presidencial y a quienes aspirarán a una curul en el Congreso.

De forma paralela, un grupo afín al Movimiento Tiempo de Valientes (Motiva) convocó a una asamblea para elegir, directamente, a sus postulantes.

El anuncio generó polémica entre dirigentes de la organización, ya que en teoría siguen en alianza con el Partido Pueblo Soberano (PPSO) para el proceso electoral. “Se ha difundido una convocatoria a una supuesta Asamblea Nacional que no cuenta con el respaldo ni la autorización del Comité Ejecutivo Superior de Motiva, ni tampoco con la debida consulta a la totalidad de delegados, lo que convierte dicha acción en irregular y carente de validez”, señaló la agrupación.

Esta situación responde al descontento de algunos militantes que pretendían participar en puestos de elección popular, pero no fueron considerados en las etapas que lidera el PPSO. “En ninguna circunstancia puede justificarse el uso indebido del partido, la manipulación de delegados o el incumplimiento de los reglamentos internos para favorecer intereses particulares”, recalcaron.