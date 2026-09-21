Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

(AFP) El partido Rusia Unida del presidente Vladimir Putin obtuvo este lunes una mayoría récord en la Cámara Baja del Parlamento tras las primeras elecciones legislativas desde la guerra en Ucrania, en las que no participaron partidos críticos con el Kremlin.

Los comicios, organizados también en territorios ucranianos controlados y anexionados por Rusia, se vieron sacudidos por un ataque masivo de Kiev contra Moscú y denuncias de ciberataques.

Según los resultados preliminares y correspondientes a más del 95% de los colegios electorales, Rusia Unida obtuvo una aplastante mayoría en la Duma, la Cámara Baja, con 355 de los 450 escaños.

Fueron las primeras elecciones legislativas organizadas desde la ofensiva contra Ucrania en 2022, un conflicto que ha dejado cientos de miles de muertos y ha golpeado especialmente este año la vida cotidiana de los rusos.

El Kremlin celebró el resultado el lunes y consideró que refleja “un nivel excepcional de cohesión de la sociedad rusa en torno al jefe del Estado”, en el poder desde 1999.

De acuerdo con estos resultados preliminares, el Partido Comunista de Rusia logra 40 escaños, el partido nacionalista LDPR obtiene 25 y Gente Nueva consigue 20.

Todos ellos respaldan la ofensiva en Ucrania y el grueso de las políticas de Putin. El único partido abiertamente contrario a la guerra en Ucrania, Yábloko, quedó excluido por una decisión judicial.

Rusia Unida conserva así una supermayoría de al menos dos tercios de los escaños (301), lo que le permite aprobar reformas constitucionales sin necesidad del apoyo de otros partidos.