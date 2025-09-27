El partido político Movimiento Tiempo de Valientes (MOTIVA) informó que no participará en la papeleta presidencial ni legislativa de cara a las elecciones 2026 y da su respaldo a la candidata Laura Fernández.

Así lo dio a conocer la agrupación en un comunicado de prensa emitido luego de la Asamblea

Nacional, realizada este viernes 26 de setiembre a las 6:00 p.m. mediante la plataforma Zoom.

“El Partido MOTIVA acuerda no participar en la papeleta presidencial ni en la papeleta legislativa en las elecciones nacionales del 2026, en aras de concentrar el respaldo en la candidatura de la señora Laura Fernández Delgado, del Partido Pueblo Soberano, como la opción que garantiza la continuidad del proyecto iniciado por el Presidente Rodrigo Chaves Robles”, señaló la agrupación.

Pese al apoyo, no se trata de una coalición formal. El movimiento justificó esta acción como “una coalición de hecho”.

MOTIVA participar activamente en la campaña del Partido Pueblo Soberano, circunscribiéndose únicamente al proceso electoral 2026, según acordó la Asamblea.

“La Asamblea Nacional respalda plenamente la candidatura de la señora Laura Fernández Delgado a la Presidencia de la República, así como a los 57 candidatos a diputaciones del Partido Pueblo Soberano, comprometiendo a toda la militancia de MOTIVA a trabajar en unidad y con determinación para llevar este proyecto político al triunfo”, añadieron.