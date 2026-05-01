Con un total de 7 votos, el exregidor del partido del Juntos, Rafael González, presidirá los ultimos dos años del Concejo Municipal de San José, esto tras una alianza entre el partido del alcalde Diego Miranda, y el Partido Liberación Nacional (PLN).

Las votaciones se dieron este viernes como parte de la sesión solenme del 1º de mayo, fecha en que cada dos años cambia el directorio del órgano municipal.

Tras una votación nominal, donde cada regidor dio sus motivos, González concluyó como el próximo presidente del órgano capitalino, candidatura que fue apoyada desde las curules del partido Juntos, del alcalde Diego Miranda.

La vicepresidencia del Consejo municipal será ocupada por la regidora Katia Solano, regidora del PLN, que entrará a sustituir a Iztaru Alfaro, quien asumió como diputada este viernes.

Foto: Issac Villalta

“Creo que ahora la madurez despues de dos años en este Concejo Municipal han sido una escuela para mi, tanto los que me han apoyado como los que me han adversado; mi mensaje no es un mensaje de división, es un mensaje de union”, expresó González sobre su gane.

El segundo puesto fue ocupado por Álvaro Salas, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien recibió los votos de tres regidores, mientras que Brandon Guadamuz, del Frente Amplio solamente recibió un voto, el de sí mismo.

El nuevo presidente renunció a la agrupación Juntos, fundada por el alcalde Diego Miranda, en septiembre del 2025, denunciado “una auténtica persecución política y profesional por parte de militantes y funcionarios municipales” del partido, mismo que le dió el apoyo esta tarde.

Foto: Issac Villalta

Votaciones de regidores

Luis Murillo: Rafael González

Alexander Cano: Rafael González

Katia Solano: Rafael González

Brandon Guadamuz: Brandon Guadamuz

Jose Manuel Jimenez: Alvaro Salas

Juan Diego: Rafael González

Yorleny Cordoba: Alvaro Salas

Alvaro Salas: Álvaro Salas

Bernardita Fallas: Rafael Gonzalez

Rafael Gonzáles: Rafael González

Mariana Zuñiga: Rafael Gonzalez