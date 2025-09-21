El Partido Centro Democrático, cuyo candidata a la presidencia es la exmagistrada Ana Virginia Calzada, definió a los miembros de la agrupación que buscarán una curul en la Asamblea Legislativa para la próxima administración.

El primer lugar de San José lo ocupará Emilio Arias, quien sostuvo los cargos de presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) en el gobierno de Luis Guillermo Solís, al igual que la embajada de Costa Rica en Guatemala, durante de la administración de Carlos Alvarado.

“Este es un paso firme hacia la construcción de un nuevo rumbo para Costa Rica. Hemos logrado unir liderazgos sociales y sectoriales con un objetivo claro: devolverle confianza al país, recuperar la seguridad en las comunidades y garantizar educación de calidad para nuestras niñas, niños y jóvenes. Con este equipo vamos a fortalecer la economía, impulsar el desarrollo social y demostrar que Costa Rica puede volver a creer en sus instituciones”, indicó Calzada.

Estas son las listas por provincia:

PROVINCIA DE SAN JOSÉ

Emilio Arias Rodríguez Karla Gabriela Salguero Moya Matías Mora Fallas Leda Zamora Chaves Luis Polinaris Vargas Ana Josefina Güell Durán

PROVINCIA DE ALAJUELA

Urania Chaves Murillo Edgardo Aragón Cruz Ashley Arias Arredondo Julio César Castro Miranda Ivannia Salas Loría Alejandro Fonseca Ramírez

PROVINCIA DE CARTAGO

Daniela Cerdas Ramírez Berny Alvarado Ortega Adriana Aguilar Gómez Manuel Alberto Brenes Solano Katerine Montoya Acuña Juan Diego Pérez Umaña

PROVINCIA DE HEREDIA

Víctor Castro Mora Tatiana Loaiza Rodríguez Julio Ballestero Campos Juliana Camacho Sánchez Isaías Parra Gómez

PROVINCIA DE GUANACASTE

Sergio Villegas Cortes Maritza Isabel Chavarría Cid Wilson Andrés Contreras Lara Luisa Amanda Alvarado Hernández Eitel Briceño Dinarte

PROVINCIA DE PUNTARENAS

Carlos Alberto Mora Solano Lorena Cortes Medrano Andrés Medina Aguilar Adela Sofía Ramírez Hidalgo José Rafael Alfaro Murillo Jockselyn Rodríguez Calderón

PROVINCIA DE LIMÓN

Mirna Ivette Pierre Dixon William Quesada Alfaro Susana Zamora Fonseca Carlos Castro Matamoros Alejandrina Nelson Calvo

“Estas candidaturas son la muestra de que en Costa Rica hay gente honesta, capaz y comprometida con las soluciones reales. Queremos un país más seguro, con una educación pública fortalecida y con oportunidades para todos, que recupere su imagen internacional y atraiga inversión y turismo”, comentó Arias.