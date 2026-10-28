Partido de alcalde de San José buscará ganar toda la provincia

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Tras dos elecciones municipales en la esfera política de la capital y luego de romper una trayectoria de poco más de 50 años del Partido Liberación Nacional en la Municipalidad de San José, la agrupación política del alcalde Diego Miranda buscará ganar los gobiernos locales de toda la provincia de cara a los comicios de 2028.

Así lo señaló Mariana Zúñiga, presidenta del Partido Juntos y regidora de la capital, quien destacó que la agrupación pasará de competir en la capital a abarcar un total de 20 cantones que conforman la provincia de San José.

“Para el 2024 sí tuvimos una campaña bastante masiva, y uno no puede hacer política sin estar rodeado de personas que creen y apoyan el proyecto, porque más que en un partido político, en un proyecto político. Y creo que de cara al 2028 es completamente normal que nosotros crezcamos. Se nos ha solicitado muchísimo, no solamente del cantón central, sino de otras personas de otros cantones”, comentó Zúñiga a Grupo Extra.

Con el paso de partido cantonal a provincial, Juntos no solo optaría por obtener las alcaldías, sino que también competiría por “otros tipos de representaciones como son las regidurías y los síndicos en una provincia tan diversa”, según señaló la presidenta de la agrupación.

Mariana Zúñiga

Presidenta Juntos “Queremos presentar a Juntos como una propuesta real, transparente, de trabajo en equipo, para que la gente pueda volver a confiar en un partido político, y más allá de eso, es un proyecto político que incide en la vida de las personas”.

El partido capitalino ganó las elecciones municipales de 2024 con cerca del 25% de los votos, lo que llevó a la derrota del verdiblanco Johnny Araya y al triunfo de Diego Miranda, quien inicialmente fue regidor por el Frente Amplio y posteriormente fundó la agrupación cantonal.

“El partido Juntos viene de muchas otras personas que han estado en otros partidos en algún momento, o que incluso han sido apolíticas, entonces, nosotros partimos de la diferencia de opiniones y partidos que vienen y se integran al proyecto de Juntos y eso es lo que vamos a replicar también en los otros cantones”, señaló la presidenta de la agrupación.

A este triunfo se suma un total de cuatro regidurías para Juntos: una en 2020, ocupada por Miranda, y otras tres para el actual período municipal. Sin embargo, Rafael González, actual presidente del Concejo Municipal y quien ocupaba uno de los escaños, renunció al partido en setiembre de 2025.

Alcaldías aún no tienen nombre

De cara a ampliar la cantidad de cantones en los que podría competir el partido Juntos, Zúñiga aseguró que aún se encuentran en la búsqueda de las personas que ocuparán las candidaturas a las alcaldías de toda la provincia de San José.

“Nosotros tenemos que hacer un proceso de planificación, de coordinación y de establecimiento de esas estructuras a nivel cantonal; en eso es en lo que estamos ahorita, entonces, no podría decir que ya tenemos a la persona A o B, porque es muy temprano para decirlo”, relató la presidenta de la agrupación.

Pese a que aún no existen nombres para los puestos municipales, sí cuentan con requisitos, pues “estamos buscando personas que sepan trabajar en equipo, que sean totalmente transparentes y que estén interesadas en un bien común y no en un bien personal”, relató Zúñiga.

Nuevos partidos buscan alcaldías Según los informes preliminares del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) al menos 35 agrupaciones políticas buscarían llegar a los cantones nacionales. “Actualmente tenemos un plazo que vence el 5 de febrero del 2027 y este determina la fecha límite que tienen los partidos políticos para solicitar la inscripción”, señaló Martha Castillo, jefa del Departamento de Registro de Partidos Políticos del TSE.

Sobre la posible reelección de Miranda, el partido no descarta esa posibilidad, puesto que el actual alcalde de San José podría volver a ocupar la jerarquía de la capital durante cuatro años más.

“Falta prácticamente un año para que oficialmente comience el periodo electoral, aunque ya todos sabemos que eso comienza mucho antes; las personas que trabajamos en partidos políticos empezamos desde antes”, agregó.

Partido buscará diputados por San José

Con su paso a partido provincial, Juntos buscaría llegar a la Asamblea Legislativa, compitiendo por curules de San José en las elecciones nacionales de 2030.

“Obviamente, ya el periodo nacional pasó, habría que esperar para el siguiente, pero es una puerta que se abre y que está en discusión en este momento de cómo incidir también a nivel de un Poder de la República como es la Asamblea Legislativa, y podría ser que también a nivel nacional, pero eso ya claramente es una conversación de mucho más adelante”, explicó Zúñiga.

La última vez que una curul fue ocupada por un partido provincial fue durante el período 1994-1998, cuando tanto el Partido Unión Agrícola Cartaginés, de Cartago, como el Partido Agrario Nacional, de Limón, obtuvieron diputaciones por sus respectivas provincias.