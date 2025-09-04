El Partido Avanza anunció la incorporación de Marcela Ortiz, experta internacional en seguridad y crimen organizado, como candidata a la primera vicepresidencia en la fórmula presidencial de José Aguilar Berrocal.

Ortiz será la encargada de liderar la estrategia nacional en materia de seguridad pública y lucha contra el narcotráfico, uno de los ejes centrales de la propuesta del partido.

Trayectoria profesional

Marcela Ortiz cuenta con una amplia experiencia en organismos nacionales e internacionales, entre ellos:

Consultora y asesora de agencias del Sistema de Naciones Unidas en temas de seguridad y crimen organizado transnacional.

Directora General, Adjunta y asesora de la Dirección del ICD (Instituto Costarricense sobre Drogas).

Especialista en drogas ilícitas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC) .

. Analista de inteligencia criminal en el ICD.

Con este perfil, Avanza busca dotar su plan de gobierno de una capacidad técnica y estratégica que permita enfrentar los desafíos actuales en materia de seguridad y criminalidad.

Enfoque de la estrategia

El candidato presidencial José Aguilar destacó que la situación del país requiere una acción “decidida, valiente y coordinada” para recuperar la seguridad ciudadana, reconstruir la confianza institucional y frenar la narco-infiltración en el Estado.