El partido Avanza ratificó en Asamblea Nacional este sábado, a Jose Aguilar Berrocal, como su candidato presidencial para las elecciones nacionales del 2026.

Aguilar se define como un experimentado emprendedor social y un político no tradicional.

“Durante más de 25 años ha liderado proyectos que han transformado comunidades rurales y urbanas, enfrentando de forma directa los grandes desafíos del país: empleo, educación y pobreza”, indicó la agrupación.

Si bien está casado con una prima del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, Aguilar ha dejado claro que no tiene ningún respaldo político o económico del mandatario.

“Ser elegido por nuestra Asamblea Nacional como candidato a la presidencia de la República no solo es un inmenso honor, sino también un compromiso inquebrantable con la defensa de nuestra institucionalidad y nuestra democracia. Asumo esta responsabilidad con la firme determinación de luchar contra la inseguridad, la corrupción, la pobreza y todo aquello que impida que Costa Rica vuelva a ser un país de desarrollo, con seguridad, bienestar y oportunidades para todos”, expresó el candidato.

La Asamblea del partido se realizó este sábado. Foto: cortesía.

El partido también nombró a nuevas autoridades partidarias: Arturo Barboza Berrocal asumió como nuevo Secretario General del partido, y Sandra Hernández Hernández, como nueva Tesorera del partido.

Además, se eligió al presidente del Tribunal Electoral Interno, entre otros puntos de la agenda.

El Partido Avanza anunció que en las próximas semanas dará a conocer la fórmula presidencial y las listas de candidaturas a diputaciones en las siete provincias, cumpliendo con los principios de paridad y equidad establecidos por el Código Electoral y el Tribunal Supremo de Elecciones.