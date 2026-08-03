¡Participá y ganá entradas para vivir el Barboza Fest 2026!

La cuenta regresiva para el Barboza Fest 2026 ya comenzó y vos podés ser parte de uno de los festivales musicales más importantes del año. Participá en el sorteo de entradas completando el formulario disponible al final de esta publicación y tendrás la oportunidad de disfrutar en vivo de un espectáculo que reunirá a grandes estrellas internacionales.
El próximo sábado 12 de setiembre, el Estadio Nacional será el escenario de más de ocho horas de música en vivo con un cartel encabezado por Nicky Jam, Wisin, Darell, Banda MS, Espinoza Paz, Hanna Rivas y Alex Sensation, en una producción de HBarboza Producciones que combinará reguetón, música regional mexicana, pop latino y música electrónica en un mismo escenario.
Para participar por las entradas, únicamente debés completar el formulario de inscripción con tus datos. Entre todas las personas registradas se realizará el sorteo de los boletos.
Además, quienes deseen asegurar su espacio en el festival todavía pueden aprovechar la etapa de precios exclusivos que mantiene vigente HBarboza Producciones, con entradas disponibles únicamente a través de www.kuikpei.com.
Con esta etapa promocional, la organización busca que más personas puedan disfrutar de una experiencia musical de primer nivel, con siete artistas internacionales, una producción de gran formato y un ambiente diseñado para hacer de esta edición una jornada inolvidable.
Completá el formulario y participá por la oportunidad de vivir uno de los eventos musicales más esperados del 2026.