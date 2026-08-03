¡Participá y ganá entradas para vivir el Barboza Fest 2026!

La cuenta regresiva para el Barboza Fest 2026 ya comenzó y vos podés ser parte de uno de los festivales musicales más importantes del año. Participá en el sorteo de entradas completando el formulario disponible al final de esta publicación y tendrás la oportunidad de disfrutar en vivo de un espectáculo que reunirá a grandes estrellas internacionales.

El próximo sábado 12 de setiembre, el Estadio Nacional será el escenario de más de ocho horas de música en vivo con un cartel encabezado por Nicky Jam, Wisin, Darell, Banda MS, Espinoza Paz, Hanna Rivas y Alex Sensation, en una producción de HBarboza Producciones que combinará reguetón, música regional mexicana, pop latino y música electrónica en un mismo escenario.

Para participar por las entradas, únicamente debés completar el formulario de inscripción con tus datos. Entre todas las personas registradas se realizará el sorteo de los boletos.

Además, quienes deseen asegurar su espacio en el festival todavía pueden aprovechar la etapa de precios exclusivos que mantiene vigente HBarboza Producciones, con entradas disponibles únicamente a través de www.kuikpei.com.

Precios de las entradas (cargos incluidos)

Balcón Este y Oeste: $120

Platea Este y Oeste: $100

Gramilla Premium: $75

Sombra Este y Oeste: $40

Gramilla KFC Music (precio especial por tiempo limitado): $35

Con esta etapa promocional, la organización busca que más personas puedan disfrutar de una experiencia musical de primer nivel, con siete artistas internacionales, una producción de gran formato y un ambiente diseñado para hacer de esta edición una jornada inolvidable.

Datos del evento

Evento: Barboza Fest 2026

Barboza Fest 2026 Fecha: Sábado 12 de setiembre de 2026

Sábado 12 de setiembre de 2026 Lugar: Estadio Nacional, San José

Estadio Nacional, San José Venta de entradas: www.kuikpei.com

www.kuikpei.com Artistas: Nicky Jam, Wisin, Darell, Banda MS, Espinoza Paz, Hanna Rivas y Alex Sensation.

Completá el formulario y participá por la oportunidad de vivir uno de los eventos musicales más esperados del 2026.