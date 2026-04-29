¡Participá por entradas para “Un Sueño Italiano!

Si sos amante de la buena música, la gastronomía y las experiencias inolvidables, esta es tu oportunidad.

Experiencias EXTRA te regala una entrada doble para disfrutar de “Un Sueño Italiano”, una elegante cena concierto protagonizada por Ricardo Bernal y Domenico Veri.

Este evento promete transportar a los asistentes a una velada llena de romance, cultura y el encanto de Italia, combinando una propuesta gastronómica especial con un espectáculo musical de primer nivel.

Llená este formulario y quedás participando:

La interpretación de Ricardo Bernal y Domenico Veri hará que cada momento se convierta en una experiencia única para quienes disfrutan de la música en vivo y los grandes clásicos.

“Un Sueño Italiano” no es solo un concierto, sino una experiencia sensorial que une sabores, emociones y melodías en una noche diseñada para disfrutar y compartir.

No dejés pasar esta oportunidad de vivir una noche mágica y participar por una entrada doble para esta cena concierto exclusiva.