Accidente en Parrita: Hombre muere tras chocar contra camión

Un hombre de apellido Marchena y de 51 años falleció tras un accidente de tránsito ocurrido en Parrita.

Según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron la noche del jueves en esa localidad.

Al parecer, el fallecido viajaba en un automóvil y, por razones desconocidas, colisionó con un camión que estaba en la vía.

El OIJ indicó que el sujeto falleció en el lugar, por lo cual los agentes hicieron el respectivo levantamiento del cuerpo para llevarlo a la morgue a las diligencias judiciales.

El caso se mantiene bajo investigación para determinar qué pudo haber originado el accidente y la muerte del chofer del automóvil.