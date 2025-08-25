Sus ríos, playas, bosques y especies exóticas son el principal sello de calidad y turismo a nivel nacional e internacional; sin embargo, próximo al Día Nacional de los Parques Nacionales, Diario Extra conversó con expertos en la conservación de la naturaleza sobre los principales retos que enfrentan estos territorios.

Y es que, pese a que un 25% del territorio nacional se encuentra protegido por la Ley, en pro de una marca país verde, esto pareciera no ser suficiente, pues los recortes presupuestarios, la falta de equipo humano, así como un desconocimiento del manejo de desechos y el uso de la tecnología son parte de los retos que enfrentan “los pulmones” del país.

Franz Tattenbach, jerarca del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) confesó que, pese a los esfuerzos estatales, las inversiones que se han realizado en estos parques resultan pequeñas.

“Recursos existen, el problema que tienen los Parques Nacionales es que las inversiones que se hacen son muy pequeñas y fragmentadas”, especificó Tattenbach a este medio.

Sumado a ello, el ministro de Ambiente señaló la necesidad de que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) se fortalezca para que así se pueda contar con planes de mantenimiento para cada una de estas zonas. “Le ha costado al Sinac tener un equipo que planifique a largo plazo, que es lo que se requiere invertir, por lo que vamos a presentar unos proyectos en este sentido y toda la ruta de inversión que ya llevamos en eso, porque va a ser enorme”, afirmó el jerarca.

Inseguridad amenaza a territorios y voluntarios

Pese a que cerca de un 25% de las tierras del país, así como un 31% del territorio marino, se encuentra protegido; la falta de personal que garantice su seguridad expone no solo al mantenimiento de la biodiversidad, sino también a la de miles de voluntarios que trabajan en dichas áreas nacionales.

Así lo señaló Ricardo Meneses, presidente de la Fundación de Parques Nacionales, una organización no gubernamental que trabaja con personas que trabajan de forma no remunerada junto al Sinac.

“Es un tema muy conocido por toda la ciudadanía; la delincuencia que se tiene a nivel nacional no está exenta a las áreas protegidas, sobre todo las que están más alejadas del Gran Área Metropolitana (GAM)”, mencionó Meneses.

El presidente de la fundación destacó que, si bien ellos no forman parte de la creación de políticas públicas, es necesario que tanto el Minae como el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) trabajen de forma conjunta para fortalecer el tema de seguridad en los Parques Nacionales.

“Es muy importante que no se pierda la línea, nosotros estamos dispuestos a ayudar, pero es necesario que siempre se esté dando un seguimiento y trazabilidad en los mecanismos de coordinación y apoyo a las autoridades”, agregó.

Dicha posición fue compartida por Josseline Duarte, directora de proyectos de dicha organización, quien agregó que el aumento en el ingreso ilegal a las áreas de conservación es una muestra de ello.

“Recientemente ese ha sido el llamado del Sinac, quien levantó la mano para pedirnos la colaboración para combatir esta ilegalidad, pues se han generado actos como quemas en algunos Parques Nacionales, basura, residuos de botellas de licor, productos que no son amigables con el ambiente y que se quedan ahí degradándose”, explicó la experta.

Duarte además señaló que este tipo de ingresos a zonas no permitidas generan gran cantidad de gastos para el Estado; además de que representan un riesgo tanto para las especies protegidas como para las personas que ingresan,

“Es un gasto enorme lo que es restaurar o reinsertar una especie, dependiendo el daño, así como en el impacto climático que generó esa afectación. Si una especie se vio afectada y migró de esa zona, que esté en otro ecosistema que no es el suyo y empiece a matar otras especies o se vea vulnerable, en fin, si hilamos muy delgadito, la afectación es demasiada”, ejemplificó.

Falta de acceso a tecnología

Pese a ser una de las fuentes de ingreso más importantes del país, así como uno de los sitios de visitación más concurridos por los turistas extranjeros, los Parques Nacionales no cuentan con la tecnología necesaria para medir el imparto humano que generan las personas que ingresan a los hábitats.

A raíz de esto, la Fundación firmó recientemente un acuerdo junto a The NeverRest Proyect, un trabajo realizado en las zonas de campamento del Monte Everest para reducir los desechos que generan los montañistas durante sus incursiones. Fréderic Kauffman conversó con este medio sobre los detalles de la alianza, donde destacó que la falta de infraestructura que genera datos podría ocasionar que, al largo plazo, estos hábitats se vean afectados por el turismo.

“Nosotros estamos convencidos que el primer paso es entender qué sucede en un parque natural, y la única forma de saber qué sucede es mediante la tecnología, detalló el experto internacional.

Guardaparques en Costa Rica

546 funcionarios

• Se sumarán 50 más para 2026

17.8 millones de hectáreas en áreas protegidas

• Dividido en 152 parques o territorios

Cada guardaparques debe proteger 32.700 hectáreas

• Incluyendo área terrestre y marina

Fuente: Estado de la Nación 2022

Fréderic Kauffman Experto internacional

“Costa Rica no es que pueda encarar el turismo regenerativo, es que debe; son embajadores del medio ambiente y la naturaleza, entonces a nivel mundial tienen ese deber y esa oportunidad de la protección, que es el objetivo en común”.