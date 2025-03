Los recién inaugurados parques infantiles en diversos puntos de Circunvalación exponen la seguridad de los menores y transgreden los reglamentos de construcción nacional, según el director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), Guillermo Carazo.

Tras ser consultado por Diario Extra, dijo que: “Nuestra regulación indica que para rodear un juego infantil se tienen que colocar unas mallas de aproximadamente dos metros, de acuerdo con la reglamentación que está en el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU)”.

En palabras del experto, la integración de espacios comunitarios debe ser prioridad en la planificación de construcciones, sin embargo, deben contar con las medidas mínimas de seguridad, pero los parques ubicados en Goicoechea, Montes de Oca y la Uruca no cuentan con la altura requerida. Al preguntarle sobre la regulación de materiales, Carazo señaló que puede ser cualquiera que permita que un niño no cruce la calle de forma desprevenida y que si bien la malla es lo que se acostumbra deben implementarse medidas adicionales. “Sería bueno tener ciertas protecciones, como algunas bases de concreto cada cierta distancia, por si algún carro que quiera entrar hacia el área de juegos no penetre”, apuntó.

Este medio consultó al INVU sobre si se había realizado una inspección para garantizar la seguridad de los costarricenses que utilicen estos espacios, no obstante, la institución indicó que esto es tarea del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

“El reglamento en materia de parques, juegos infantiles y facilidades comunales se aplica exclusivamente a los proyectos de urbanizaciones nuevas. En cuanto a las zonas verdes, parques u obras similares que se desarrollen dentro del ancho del derecho de vía de las rutas nacionales, estos se rigen por lo establecido en la Ley General de Caminos Públicos”, expresó la institución. Diario Extra intentó obtener las declaraciones de dicha cartera con respecto a esta problemática, sin embargo, al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta o confirmación de que las consultas serían atendidas.