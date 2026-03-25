Parquear en Heredia ahora será más fácil: Lanzan app oficial

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La Municipalidad de Heredia anunció el lanzamiento de Zona H, una aplicación móvil que permite pagar y administrar el tiempo de parqueo de forma digital, rápida y segura.

La herramienta, que ya está en funcionamiento, busca modernizar la gestión del estacionamiento en el cantón, eliminando el uso de efectivo y boletas físicas.

Según explicó la alcaldesa Ángela Aguilar, la iniciativa también permitirá mejorar el orden vial y la fiscalización del uso del espacio público, facilitando la movilidad tanto para conductores como para peatones.

Con la app, los usuarios pueden comprar tiempo de parqueo desde el celular, gestionar sus sesiones en tiempo real, recibir notificaciones antes de que venza el tiempo y realizar pagos con tarjeta de débito o crédito.

Para utilizar Zona H, las personas deben descargarla gratuitamente en iOS o Android y registrarse con datos básicos como nombre, identificación, información del vehículo y método de pago, el cual es procesado de forma segura a través del Banco de Costa Rica.

Las autoridades aseguraron que la plataforma cuenta con medidas de seguridad como cifrado de datos y sistemas de autenticación para proteger la información de los usuarios.

En cuanto a tarifas, el parqueo para vehículos particulares tendrá un costo de ¢250 por media hora y ¢500 por hora, mientras que las motocicletas pagarán ¢125 y ¢250, respectivamente. En el caso de camiones, el monto dependerá del espacio que ocupen.

Para activar una sesión, el usuario solo debe ingresar a la app, seleccionar el vehículo, definir el tiempo de parqueo y confirmar el pago.

La Municipalidad indicó que esta iniciativa forma parte de los esfuerzos por avanzar hacia una ciudad más ordenada, moderna y segura.