Un hombre de apellido Ramírez, de 60 años, fue identificado como la víctima mortal de un accidente de tránsito ocurrido la tarde del jueves frente al parque Morazán, en pleno centro de San José.

El hecho se registró alrededor de las 3:15 p.m., cuando la víctima conducía una motocicleta en sentido sur-norte y colisionó con un autobús que se desplazaba en dirección este-oeste, según información preliminar brindada por las autoridades.

Lea: Fotos: Aparatoso choque en San José deja una víctima mortal

La colisión ocurrió en una intersección cercana al parque, y debido al impacto, Ramírez fue declarado sin signos vitales en la escena por los cuerpos de emergencia.

Fotografía: Randall Sandoval

El cuerpo fue remitido a la morgue judicial para los trámites correspondientes. La Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito del OIJ se hizo presente en el sitio para levantar evidencias y continuar con la investigación que permita esclarecer la dinámica exacta del suceso.

El caso se mantiene en investigación.