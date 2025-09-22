Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en coordinación con la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) y la Policía Municipal, detuvieron este lunes a una pareja durante un allanamiento en la comunidad de Castelmare de Pital en San Carlos.

Video: corresponsal Mariluz Rojas.

La intervención se realizó alrededor de las 6:00 a.m. y permitió la captura de una mujer de apellido Arroyo, de 20 años, y un hombre de apellido López, de 29 años, ambos costarricenses y pareja sentimental.

Video: corresponsal Mariluz Rojas.

El caso

Según la investigación, los sospechosos estarían relacionados con un hecho ocurrido el pasado 19 de agosto en la misma zona, cuando presuntamente llegaron a la vivienda de una vecina, la amenazaron y realizaron varios disparos con un arma de fuego en un aparente intento de intimidación.

Video: corresponsal Mariluz Rojas.

Los detenidos fueron trasladados a las celdas judiciales y puestos a la orden de la Fiscalía, que les abrirá causa por los delitos de agresión agravada y accionamiento de arma de fuego.

El OIJ indicó que las diligencias continúan con el fin de esclarecer todos los detalles del caso.

Con información de la corresponsal Mariluz Rojas.