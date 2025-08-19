El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Delegación Regional de Puntarenas, solicita colaboración de la ciudadanía para identificar a 2 personas que figuran como sospechosas de un hurto ocurrido el 14 de febrero del 2025 a las 2:39 p.m. en Esparza.

De acuerdo con la investigación y el video de una cámara de seguridad, los sospechosos ingresaron a una tienda simulando que observaban la ropa y, en determinado momento, sustrajeron una cartera que contenía tarjetas bancarias, las cuales posteriormente fueron utilizadas para retirar dinero en cajeros automáticos.

Los sospechosos son descritos de la siguiente manera:

Masculino: vestía camiseta color negro, pantalón de mezclilla azul y utilizaba gorra negra.

vestía camiseta color negro, pantalón de mezclilla azul y utilizaba gorra negra. Femenina: contextura gruesa, vestía blusa color blanco con estampado al frente y pantalón negro.

El OIJ insta a la población a brindar cualquier información al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.