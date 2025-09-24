Dos personas fueron halladas sin vida dentro de una finca en la comunidad de Suretka, en Bribrí de Talamanca, bajo la sospecha de una posible intoxicación con agroquímicos.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que uno de los fallecidos era el cuidador de la propiedad, de aproximadamente 60 años de edad. Cerca de él se localizó a una mujer de 23 años sin vida. Ambos cuerpos presentaban señales compatibles con la ingestión de sustancias químicas.

En el sitio, los agentes ubicaron una bodega donde se almacenaban pesticidas y otros productos, los cuales están siendo analizados para determinar cuál pudo haber provocado el deceso.

De acuerdo con versiones preliminares, el adulto habría enviado mensajes a personas cercanas en los que mencionaba atravesar dificultades económicas y, aparentemente, la intención de suicidarse.

Por ahora, las autoridades mantienen el caso como “muerte en investigación”, mientras continúan las diligencias para esclarecer lo sucedido.