Pareja de turistas que sufrió robo de anillos ya logró casarse

Fecha de publicación: 29 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 29 de octubre de 2026

Tras el amargo trago del robo sufrido en La Fortuna de San Carlos, la pareja estadounidense que llegó a Costa Rica con el sueño de contraer nupcias transformó la adversidad en celebración.

A pesar de haber perdido sus pertenencias y los anillos de boda durante el incidente, los jóvenes no solo lograron concretar su enlace matrimonial, sino que también anunciaron con alegría que pronto se convertirán en padres.

La pareja tendrá un bebé (Foto: Facebook)

El incidente ocurrió la semana anterior, cuando delincuentes forzaron las cerraduras de su habitación mientras los turistas se encontraban fuera del hotel.

Entre los objetos robados figuraban computadoras, relojes, dinero en efectivo y, de manera más sensible, las joyas destinadas a la ceremonia.

Foto: Facebook

“Lo hicimos suceder, no importa lo que nos pase, siempre nos tendremos el uno al otro. Pura vida”, expresó la novia a través de sus redes sociales, agradeciendo el apoyo y el amor recibidos tras el suceso.

Mientras la pareja celebra su nueva etapa familiar, el caso permanece bajo investigación por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Foto: Facebook

Por su parte, la Fuerza Pública reiteró el llamado a los dueños de hoteles y alquileres tipo Airbnb para que inviertan en cámaras y sistemas de vigilancia, ante la frecuencia de este tipo de delitos en propiedades privadas donde la policía no tiene competencia directa de vigilancia interna.