Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

La creadora de contenido Arianny Tenorio, pareja del popular youtuber Luisito Comunica, se encuentra de paso por Costa Rica y ya comenzó a recorrer algunos puntos del país para grabar contenido.

A través de sus redes sociales, la influencer reveló que está preparando un video sobre dulces, por lo que visitó lugares tradicionales como el Mercado Central de Alajuela y el Mercado Central de Heredia, donde estuvo explorando distintos puestos mientras prepara el material que compartirá próximamente con sus seguidores.

Por su parte, el mexicano Luisito Comunica no se encuentra en el país, ya que actualmente está de viaje en Japón, según ha mostrado en sus redes sociales.