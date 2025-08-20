Una mujer de 29 años y de apellidos Soto Villamizar, pareja de un sujeto detenido identificado como Araya Castillo (alias “Champion”), trabajó como educadora del Ministerio de Educación Pública (MEP).

Soto, quien también fue detenida como sospechosa de participar en la organización que aparentemente legitimaba capitales, habría impartido lecciones en los últimos dos años.

La exfuncionaria del MEP estaba dirigida a dar clases de biología, química y física – matemática.

Este medio conoció de manera extraoficial que en este 2025 la mujer no forma parte de la planilla del MEP.

Según el Registro Nacional, la profesora está vinculada a dos propiedades ubicadas en Santa Bárbara y Barva.

Además, ella y su pareja aparecen relacionadas con varias sociedades vinculadas a distintos negocios, según constató este medio.