El mortal incendio en el Hotel Oriente, en las cercanías del Mercado Borbón en San José, sigue dejando momentos dolorosos este jueves.

Entre las víctimas, los bomberos confirmaron que una pareja de adultos mayores fue encontrada abrazada en una de las camas del tercer piso del edificio, consumido casi en su totalidad por las llamas.

Otras 2 personas fueron ubicadas a unos 15 metros de distancia dentro de la misma planta, la más afectada por el fuego. En total, ya se contabilizan 5 fallecidos, mientras que una sexta persona se mantiene como desaparecida.

Mortal incendio en San José. Foto: Wilbert Hernández.

El director del Cuerpo de Bomberos, Héctor Chávez, explicó que el incendio inició cerca de las 2:30 a.m. y que, pese a que las unidades llegaron en apenas 4 minutos, las condiciones de hacinamiento, las rutas de evacuación clausuradas y el colapso del techo hicieron imposible salvar a quienes quedaron atrapados.

Mortal incendio en San José. Foto: Wilbert Hernández.

El hotel, ubicado en avenida 3 y calle 3, tenía en su interior 21 personas al momento de la emergencia. De ellas, 15 lograron salir a tiempo, mientras que las demás quedaron atrapadas en el tercer nivel.

Salida de emergencia de edificio. Foto: Wilbert Hernández.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) trabaja en conjunto con Bomberos para esclarecer las causas del incendio, que de forma preliminar se vincula con una riña entre vecinos ocurrida horas antes.

Mortal incendio en San José. Foto: Wilbert Hernández.

Con este nuevo balance, ya son 17 las personas que han perdido la vida en incendios estructurales en lo que va del 2025.