Pareja celebra 25 años de matrimonio al ritmo de Ricardo Montaner

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Glenda Porras y Ronny Trigueros convirtieron el concierto de Ricardo Montaner en el escenario perfecto para celebrar 25 años de amor, una historia que, como sus canciones, sigue sonando con la misma intensidad del primer día.

La pareja, oriunda de Coronado, llegó a Parque Viva acompañada de sus hijos, quienes también son fanáticos del artista, haciendo de la velada un momento familiar cargado de emociones.

“Este es un regalo muy bonito poder venir a disfrutar de un concierto tan bonito y ameno de este gran cantante”, externó Porras.

Trigueros explicó que este detalle fue pensado especialmente para su esposa, quien sigue de cerca todo lo relacionado con el intérprete venezolano.

“Esto es un obsequio para ella porque yo sé que le gusta mucho todo lo que engloba la familia Montaner, incluso hasta ven la serie”, aseguró.

Foto: Raquel Vargas

El vecino de Coronado también se sinceró y reveló que la música del cantante ha estado presente desde el inicio de su relación.

“La pasión y el amor que Montaner plasma en el escenario con sus valores por la vida y por la familia nos encanta, por eso decidimos venir todos juntos”, recalcó Trigueros.

La celebración de sus 25 años también estuvo marcada por palabras de cariño al recordar cómo comenzó su historia.

“A él yo le tengo que agradecer por muchas cosas, por su paciencia, comprensión, ternura y por el respeto que me ha ofrecido”, dijo Porras.

Por su parte, Trigueros afirmó que “desde el primer día la continúa amando hasta hoy en día” y que todos los días le da “gracias a Dios” por haberla encontrado.

Con gran expectativa, la familia espera el inicio del espectáculo para cantar cada uno de los éxitos del intérprete de “Me va a extrañar”, en una noche que quedará marcada no solo por la música, sino por el amor que han construido durante más de dos décadas.