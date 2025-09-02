Por primera vez el paratletismo tiene un proceso de eliminatorias hacia los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales Limón 2026, en este caso para la clase T20. Se citaron en el Campus de la Universidad Nacional, en Barreal de Heredia, un total de 45 paratletas para hacer sus mejores marcas.

Andrés Carvajal, presidente del Comité Paralímpico Nacional de Costa Rica, se mostró feliz. “En este III Meeting del 2025 se definió realizar la eliminatoria de la clase T20 en los eventos 1500m, 400m e Impulsión de Bala. Se contó con la participación de 45 paratletas en total. Poco a poco se empiezan a llenar los eventos y clases, lo cual nos lleva a definir a los mejores paratletas hacia las etapas finales”. Amalia Ortuño estará en lanzamiento de Disco y Jabalina.