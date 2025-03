Si hay alguien que ha logrado superar todos los obstáculos que se le han presentado es el paratleta José Pablo Gil, quien lanza su primer libro.

“Jugando con el corazón” es el título de la obra que relata su historia de vida, en la que muestra facetas vulnerables que ha atravesado, las cuales le han mostrado que tiene todas las aptitudes para superar las adversidades, sin dejarse limitar por su discapacidad, y quiere dejar constancia de eso a todos sus lectores.

“Yo no quería hacer una biografía porque me parece aburrido, en el libro expreso momentos que no quería vivir más, pero quiero motivar a los lectores, para que sepan que no están solos mientras luchan”, indica.

Gil admite que para él resulta difícil leer su propia composición ya que hay capítulos arduos de rememorar mediante situaciones que se narran a lo largo de las páginas. “Cuando se alcanzan este tipo de logros, motiva incluso a las personas sin discapacidad a luchar. Se me han acercado personas a demostrarme que todos luchamos por algo, pero que se puede disfrutar”, externa.

El texto estará disponible para adquirirlo en sus redes sociales y próximamente en librerías Universal y en la cadena de supermercados Automercado.

El 21 de agosto de 2016, Gil sufrió un accidente de tránsito por el cual ahora requiere movilizarse en silla de ruedas. Sin embargo, nunca se rindió, por lo que logró estar en escenarios reconocidos a nivel deportivo.