Paratenistas ganan oro y plata en España

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

La Selección Nacional de Para Tenis de Mesa de Costa Rica cerró su participación en el ITTF World Para Future Región de Murcia 2026 con dos nuevas medallas, una de oro y otra de plata, en la modalidad de dobles de libre asociación.

Steven Román se dejó la presea dorada junto a un jugador español de la clase 8, mientras que Fiorela Padilla conquistó la plata en compañía de una representante española, ambas de la clase 3.

La delegación costarricense regresará al país con un total de cinco medallas: una de oro, una de plata y tres de bronce.

Román obtuvo el oro y un bronce en las clases 8 y 14, respectivamente. Padilla sumó una plata y un bronce en las clases 3 y 10, mientras que Kristel Morales también consiguió una presea de bronce. En la modalidad de dobles mixtos, Román y Morales finalizaron en el cuarto lugar.

La competencia permitió a los paratletas nacionales sumar puntos para el ranking mundial, un aspecto importante en su camino hacia los Juegos Parapanamericanos Lima 2027.

“Para llegar a la final, junto al compañero de España, jugamos tres juegos en la clase 14. La final fue contra Portugal, que sí tenía a sus dos representantes, mientras que Fiorela y su compañera disputaron la final contra la unión de Islandia y Estados Unidos”, explicó el sancarleño Steven Román.

El costarricense destacó la importancia de estos resultados para el crecimiento deportivo y la motivación de los representantes nacionales.

“Estos partidos ayudan mucho en el ranking mundial, además, las medallas siempre motivan”, agregó.

En el caso de Kristel Morales, no encontró una compañera de su categoría para disputar el torneo de dobles. Por su parte, Sebastián Chaves, de la clase 4, fue el único integrante de la Selección que no logró subir al podio.

El equipo costarricense estuvo dirigido por el entrenador Mauricio Ángulo, con José Ramón Leandro como delegado.

El ITTF World Para Future Región de Murcia 2026 se celebró del 6 al 9 de octubre en Los Alcázares, España, y reunió a 143 jugadores de 37 países en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento Infanta Cristina.

Tras esta experiencia internacional, los paratletas nacionales continúan con su preparación de cara a los Juegos Parapanamericanos Lima 2027, programados del 20 al 29 de agosto, con el objetivo de llegar en las mejores condiciones a la cita continental.