Paramount logra acuerdo para su megafusión con Warner Bros.

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Paramount alcanzó un acuerdo con un grupo de estadounidenses que buscaban bloquear la fusión con Warner Bros. Discovery, informaron medios de ese país el lunes.

La fusión crearía un imperio en Hollywood que abarca la televisión, los medios y el cine.

Paramount, dirigida por David Ellison, cuya familia ultramillonaria tiene lazos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ganó una guerra de ofertas con Netflix en febrero por el control de una serie de activos, incluidos Warner Bros. Pictures, CNN y el servicio de streaming HBO Max.

La administración aprobó el acuerdo en junio sin demandar cambios en el modelo de negocio. Pero 12 estados presentaron una demanda para bloquear la transacción.

California dirigió el proceso, al que se sumaron Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregon y Washington, todos gobernados por demócratas.

En su queja, aseguraban que la compañía fusionada tendría el control de alrededor del 27% de la distribución de películas estrenadas en salas de cine y un porcentaje similar de la concesión de licencias para canales de televisión por cable.

Opositores en la industria del cine aseguraron que la fusión eliminaría puestos de trabajo en Hollywood, actualmente bajo presión, y reduciría el número de películas producidas al año. Y grupos de medios temían que la independencia de CNN estuviera en riesgo.

Paramount amenazó con mudarse de California si el fiscal general estatal, Rob Bonta, no negociaba el fin de la demanda.

Abogados de los estados trabajaron durante la noche en el acuerdo, dijo Bloomberg, citando a una persona familiarizada con el asunto.

Cuatro estados (Massachusetts, Nueva York, Connecticut y Minnesota) se habían resistido al acuerdo, pero concluyeron que seguir el proceso sin California no justificaba los gastos, agregó Bloomberg.

Paramount y las oficinas de los fiscales generales de California y Nueva York no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Se espera que el lunes haya un anuncio formal del trato.