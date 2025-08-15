Costa Rica se ha posicionado como el 4 país menos ciberseguro del mundo, con una puntuación de riesgo cibernético de 3.98, según el más reciente ranking internacional de ProxyRack.
El país es considerado un “paraíso para hackers” y enfrenta un déficit crítico de profesionales en ciberseguridad.
La ciberseguridad es ahora una prioridad nacional. Costa Rica y su población están constantemente expuestos a ciberataques que ponen en riesgo datos personales, institucionales y empresariales. La nación sufrió un histórico ataque de ransomware en 2022, considerado uno de los más graves en la región.
Panorama actual:
- Vulnerabilidad Extrema: El alto riesgo se atribuye a la alta exposición al cibercrimen, baja capacidad de respuesta y un desarrollo digital aún incipiente.
- Ataques Frecuentes: A nivel regional, más del 44% de los ataques son por phishing y el 20% por ransomware. Otros ciberataques comunes incluyen robo de identidad digital, suplantación de sitios web (spoofing), accesos no autorizados (hacking) y ataques de denegación de servicio (DDoS).
- Brecha de Talento: Existe una grave escasez de expertos en seguridad informática en el país, lo cual es una “brecha crítica para el presente y el futuro”.
Para responder a esta necesidad urgente, la Universidad Fidélitas potenció su carrera de Ingeniería en Seguridad Informática. El programa se alinea con estándares internacionales y ofrece:
- Laboratorios especializados y retos reales.
- Formación orientada al pensamiento crítico, ético y estratégico.
- Modalidades presenciales y 100% virtual, para profesionalizar a estudiantes en todo el país.
Oportunidades de carrera:
- Alta Demanda: El perfil del ingeniero en seguridad informática goza de empleabilidad inmediata y proyección global, con una demanda sostenida.
- Salarios Competitivos: Los profesionales de Ciencias de la Computación en Costa Rica promedian un salario de ₡1,207,236 mensuales. Un experto en ciberseguridad podría ascender a ₡2,740,224 mensuales.
- Mercado Global: Se estima que hay 3.5 millones de puestos sin cubrir globalmente para 2025 en ciberseguridad.
“Lamentablemente, ya no somos solo un paraíso turístico, sino un paraíso para hackers. Necesitamos urgentemente transformarnos en una fortaleza digital y eso comienza con la educación a la población general y creando un ejército de profesionales en seguridad informática”, advirtió Wilberth Molina, decano de Ciencias de la Computación de Universidad Fidélitas.