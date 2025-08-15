Costa Rica se ha posicionado como el 4 país menos ciberseguro del mundo, con una puntuación de riesgo cibernético de 3.98, según el más reciente ranking internacional de ProxyRack.

El país es considerado un “paraíso para hackers” y enfrenta un déficit crítico de profesionales en ciberseguridad.

Cybersecurity Country Rankings 2025.

La ciberseguridad es ahora una prioridad nacional. Costa Rica y su población están constantemente expuestos a ciberataques que ponen en riesgo datos personales, institucionales y empresariales. La nación sufrió un histórico ataque de ransomware en 2022, considerado uno de los más graves en la región.

Panorama actual:

Vulnerabilidad Extrema: El alto riesgo se atribuye a la alta exposición al cibercrimen , baja capacidad de respuesta y un desarrollo digital aún incipiente.

El alto riesgo se atribuye a la , baja capacidad de respuesta y un desarrollo digital aún incipiente. Ataques Frecuentes: A nivel regional, más del 44% de los ataques son por phishing y el 20% por ransomware . Otros ciberataques comunes incluyen robo de identidad digital, suplantación de sitios web (spoofing), accesos no autorizados (hacking) y ataques de denegación de servicio (DDoS).

A nivel regional, . Otros ciberataques comunes incluyen robo de identidad digital, suplantación de sitios web (spoofing), accesos no autorizados (hacking) y ataques de denegación de servicio (DDoS). Brecha de Talento: Existe una grave escasez de expertos en seguridad informática en el país, lo cual es una “brecha crítica para el presente y el futuro”.

Para responder a esta necesidad urgente, la Universidad Fidélitas potenció su carrera de Ingeniería en Seguridad Informática. El programa se alinea con estándares internacionales y ofrece:

Laboratorios especializados y retos reales.

Formación orientada al pensamiento crítico, ético y estratégico.

Modalidades presenciales y 100% virtual, para profesionalizar a estudiantes en todo el país.

Oportunidades de carrera:

Alta Demanda: El perfil del ingeniero en seguridad informática goza de empleabilidad inmediata y proyección global , con una demanda sostenida.

El perfil del ingeniero en seguridad informática goza de , con una demanda sostenida. Salarios Competitivos: Los profesionales de Ciencias de la Computación en Costa Rica promedian un salario de ₡1,207,236 mensuales . Un experto en ciberseguridad podría ascender a ₡2,740,224 mensuales .

Los profesionales de Ciencias de la Computación en Costa Rica promedian un salario de . Un experto en ciberseguridad podría ascender a . Mercado Global: Se estima que hay 3.5 millones de puestos sin cubrir globalmente para 2025 en ciberseguridad.