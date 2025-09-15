La Municipalidad de Paraíso inauguró una obra que revitalizará el centro del cantón mediante mejoras en la infraestructura peatonal y la accesibilidad al transporte público, como parte del proyecto mUEve.

La inversión asciende a ₡250 millones de colones, de los cuales ₡200 millones corresponden al Gobierno Local y ₡50 millones al proyecto mUEve.

El proyecto, abarca dos cuadras de la Calle 4, entre el Mercado Municipal y la Biblioteca Municipal, donde se construye un corredor peatonal que conecta el parque central con la futura Terminal del Tren Metropolitano.

Municipalidad de Paraíso inauguró nueva obra. Foto: cortesía.

“Obras como esta en Paraíso son un ejemplo claro de cómo invertir en infraestructura peatonal y movilidad accesible genera espacios más humanos, seguros y conectados, contribuyendo directamente al bienestar y progreso de las personas”, resaltó el embajador de la Unión Europea, Pierre-Louis Lempereur.

Municipalidad de Paraíso inauguró nueva obra. Foto: cortesía.

Las obras incluyen la ampliación de aceras, la reducción de la calle vehicular a un carril, la formalización de espacios de parqueo, zonas de estancia con jardinería y cruces peatonales más seguros mediante ampliaciones tipo “oreja”.

Municipalidad de Paraíso inauguró nueva obra. Foto: cortesía.

“Esta obra no es solamente una intervención en el espacio público, es una punta de lanza para la democratización del espacio urbano, que coloca en el centro a las personas y su derecho a desplazarse de manera segura, accesible y digna”, destacó el alcalde Michael Álvarez Quirós.

Municipalidad de Paraíso inauguró nueva obra. Foto: cortesía.

Para Eida Arce, coordinadora nacional de mUEve, este tipo de obras ejemplifica cómo la movilidad sostenible transforma la vida urbana.

“Obras como esta acercan a las personas al tren, mejoran su experiencia cotidiana y son una muestra concreta de cómo la movilidad sostenible puede transformar positivamente la vida urbana”.

Municipalidad de Paraíso inauguró nueva obra. Foto: cortesía.

El proyecto mUEve busca promover entornos urbanos más seguros, conectados y sostenibles en 15 cantones del país, sumándose a otras intervenciones ya inauguradas en Cartago, Santo Domingo, Curridabat, Goicoechea, Oreamuno, Tibás, Alajuela, Montes de Oca, Flores y San José.