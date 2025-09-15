La Municipalidad de Paraíso inauguró una obra que revitalizará el centro del cantón mediante mejoras en la infraestructura peatonal y la accesibilidad al transporte público, como parte del proyecto mUEve.
La inversión asciende a ₡250 millones de colones, de los cuales ₡200 millones corresponden al Gobierno Local y ₡50 millones al proyecto mUEve.
El proyecto, abarca dos cuadras de la Calle 4, entre el Mercado Municipal y la Biblioteca Municipal, donde se construye un corredor peatonal que conecta el parque central con la futura Terminal del Tren Metropolitano.
“Obras como esta en Paraíso son un ejemplo claro de cómo invertir en infraestructura peatonal y movilidad accesible genera espacios más humanos, seguros y conectados, contribuyendo directamente al bienestar y progreso de las personas”, resaltó el embajador de la Unión Europea, Pierre-Louis Lempereur.
Las obras incluyen la ampliación de aceras, la reducción de la calle vehicular a un carril, la formalización de espacios de parqueo, zonas de estancia con jardinería y cruces peatonales más seguros mediante ampliaciones tipo “oreja”.
“Esta obra no es solamente una intervención en el espacio público, es una punta de lanza para la democratización del espacio urbano, que coloca en el centro a las personas y su derecho a desplazarse de manera segura, accesible y digna”, destacó el alcalde Michael Álvarez Quirós.
Para Eida Arce, coordinadora nacional de mUEve, este tipo de obras ejemplifica cómo la movilidad sostenible transforma la vida urbana.
“Obras como esta acercan a las personas al tren, mejoran su experiencia cotidiana y son una muestra concreta de cómo la movilidad sostenible puede transformar positivamente la vida urbana”.
El proyecto mUEve busca promover entornos urbanos más seguros, conectados y sostenibles en 15 cantones del país, sumándose a otras intervenciones ya inauguradas en Cartago, Santo Domingo, Curridabat, Goicoechea, Oreamuno, Tibás, Alajuela, Montes de Oca, Flores y San José.