Paraatleta tica se colgó la medalla de plata

La paraatleta nacional, Amalia Ortuño, ha vuelto a sacudir el deporte costarricense con una actuación histórica en el Grand Prix de Rabat. En una competencia marcada por la resiliencia, la costarricense se colgó la medalla de plata y estableció un nuevo récord nacional en la disciplina de impulsión de bala.

La participación de Ortuño estuvo en duda hasta el último minuto debido a un percance físico sufrido días antes del evento. La propia atleta compartió la incertidumbre que vivió antes de salir a la fosa de lanzamiento.

“La semana pasada me luxé el dedo y pensamos por algún momento que no iba a poder competir”, confesó Ortuño tras finalizar su prueba.

Sin embargo, la determinación de la atleta se impuso al dolor, logrando no solo participar, sino superar sus propios límites.

“Mejoré mi marca personal, hice el nuevo récord nacional, quedé de segunda en la competencia”, celebró con entusiasmo la deportista.

Este resultado en tierras marroquíes no es un fin, sino el punto de partida de un ambicioso plan estratégico.

Ortuño tiene la mirada fija en Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

Para alcanzar esa meta, la hoja de ruta está claramente trazada con hitos intermedios de alta exigencia:

Juegos para Centroamericanos y del Caribe: El próximo gran objetivo en el calendario.

El próximo gran objetivo en el calendario. Campeonato Mundial 2027: Una cita clave para medir fuerzas con la élite global.

“Este es solamente el inicio del ciclo paralímpico con muchísimos proyectos por delante”, aseguró la medallista, subrayando que el equipo técnico está concentrado en mantener el nivel ascendente.

“Vamos trabajando fuerte por eso que estamos muy cerca de lograrlo”, concluyó Ortuño, reafirmando que Costa Rica tiene en ella una carta fuerte para los próximos años en el para-atletismo internacional

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra