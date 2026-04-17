El asueto decretado para el próximo 8 de mayo, con motivo del Traspaso de Poderes en Costa Rica, ha generado dudas entre la población.

Sin embargo, el abogado Rafael Rodríguez aclaró que esta medida aplica exclusivamente para el sector público y no es obligatoria para empresas privadas.

De acuerdo con la disposición emitida por el presidente Rodrigo Chaves Robles, el objetivo del asueto es permitir que los funcionarios públicos participen en el acto oficial de cambio de mando, que se llevará a cabo en el Estadio Nacional ese mismo día.

No obstante, Rodríguez explicó que este tipo de decretos no tiene efecto vinculante sobre el sector privado, por lo que las empresas no están obligadas a otorgar el día libre a sus colaboradores.

Trabajador con fines ilustrativos. Foto: Jorge Castillo.

En ese sentido, la decisión de conceder o no el asueto queda a discreción de cada patrono. En caso de no existir una disposición interna, la jornada laboral deberá desarrollarse con normalidad.

“Es fundamental evitar interpretaciones erróneas que puedan generar incumplimientos o conflictos laborales”, advirtió el abogado, al tiempo que recalcó que una correcta comprensión del alcance de la norma permite prevenir inconvenientes tanto para empleadores como trabajadores.

Sobre el asueto

El Gobierno decretó este asueto como parte de las actividades del Traspaso de Poderes, en el que la administración actual cederá el mando a la nueva presidenta, Laura Fernández.

El evento está programado para iniciar al mediodía, aunque las puertas del estadio se abrirán desde las 8:00 a.m. Se espera la asistencia de cerca de 40 mil personas, así como delegaciones internacionales y mandatarios invitados.

Pese al asueto en el sector público, las autoridades indicaron que los servicios esenciales continuarán operando con normalidad, incluyendo atención médica, emergencias y cuerpos policiales.