Miguel Herrera, técnico de la Selección Nacional de Costa Rica, se refirió a la obligación que tiene la tricolor para clasificar a la siguiente Copa del Mundo, esto debido a que es una de las tres selecciones grandes de la CONCACAF.

El técnico de la tricolor, tuvo una entrevista con Desde Adentro de Telemundo, donde indicó en una amplia entrevista, la responsabilidad que tiene Costa Rica para ir al mundial.

“Aquí es una obligación porque es una importante, grande, hay buen equipo, hay buenas figuras. Para mi hay tres grandes en esta zona que son México, Estados Unidos y Costa Rica, son los tres grandes, son los que han llegado más lejos en mundiales”, comentó Herrera.

Cortesía: Desde Adentro, Telemundo

Herrera dirigirá por primera vez una eliminatoria, ya que la vez anterior con México, lo hizo a partir del repechaje intercontinental en el 2013.