Para mejorar eficiencia en el sector público

Lic. Bernal Monge Pacheco

Consultor

Para mejorar la eficiencia en el sector público se requiere la transformación digital (trámites virtuales), la gestión basada en resultados, la capacitación del personal y la transparencia, así como una adecuada rendición de cuentas. Los funcionarios públicos son administradores temporales de la Hacienda Pública y deben rendir cuentas por los resultados obtenidos y si contribuyeron a un accionar eficiente del sector público, tal como lo establece el artículo 11 de la Constitución Política. Es esencial simplificar procesos, usar datos para tomar decisiones y fomentar la participación ciudadana para optimizar recursos y mejorar la atención, es decir un mejor servicio al cliente, considerando que los clientes son la razón de ser de las instituciones y empresas públicas. La transformación digital en el sector público mejora la eficiencia al integrar tecnologías (IA, nube, IA, I) para automatizar procesos, reducir costos y agilizar trámites, poniendo al ciudadano en el centro. Busca cambiar la cultura organizacional y reemplazar sistemas obsoletos por modelos ágiles, seguros y transparentes, aumentando la productividad y calidad de vida. Es fundamental mejorar el accionar del sector público considerando que La estrategia para el mejoramiento de la gestión pública, busca entonces que la acción de las entidades del Estado gire en torno a los intereses generales de la población y que tenga como propósito propiciar un cambio paulatino pero radical, en las entidades del estado, hacia una nueva cultura de la “Gestión pública orientada a resultados”, en la cual el ciudadano sea el eje del desempeño de la administración y se pretenda permanentemente el mejor aprovechamiento de los recursos y una utilización eficiente, eficaz y económica de los mismos. Es necesario que se mejore de manera sustancial la capacidad de ejecución de las instituciones y empresas del sector público para lo que se pueden utilizar técnicas como la de proyectos mediante una adecuada capacitación a los niveles gerenciales y a los funcionarios de las unidades ejecutorias. Espero que las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa en materia de contratación administrativa y las flexibilidades que ha venido implementando la Contraloría General de la República en materia presupuestaria aporten para ese proceso de mejorar la capacidad de ejecución especialmente de planes y presupuestos así como de los planes estratégicos institucionales y los presupuestos plurianuales, que permitan a las entidades tener una visión de mediano y largo plazo. En el caso de la gerencia pública, es necesario un rediseño de las organizaciones del Estado; de un innovador estilo de gerencia pública; de la implantación de avanzados mecanismos y sistemas de gestión del talento humano al servicio del Estado; de la incorporación de instrumentos de gerencia moderna; de la actualización de tecnologías de gestión, y de información de los entes público y la puesta en marcha de nuevos sistemas de calidad de servicios y atención al cliente, es decir con orientación a resultados.Mejorar la eficiencia y la eficacia en el sector público requiere un enfoque multifacético que combine tecnología, toma de decisiones basada en datos, planificación estratégica, desarrollo de capacidades y capacitación, colaboración, participación ciudadana y mejora continua. En aras de lograr un accionar más eficiente del sector público y lograr resultados que permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Es fundamentar contar con el presupuesto como instrumento de política económica de los gobiernos y de las entidades del sector público, dado que refleja las prioridades de las políticas económicas y sociales del gobierno más que ningún otro instrumento, traduciendo políticas, compromisos políticos y metas en decisiones sobre en qué se deben gastar los recursos y por qué se deben gastar en determinadas áreas o sectores y cómo se deben recaudar. Un sistema presupuestario que funciona bien es vital para la formulación de una política fiscal sostenible y facilita el crecimiento económico. Es fundamental realizar un gasto público más eficaz que permita un mejor cumplimiento de las metas, si es posible superior al 90 % y cumplir adecuadamente con los fines y la misión. Es fundamental reestructurar el sector público que con 330 entidades es lento en su accionar, hay exceso de trámites y por ende no es eficiente en su accionar. Se debe seguir aplicando la ley de Simplificación de Trámites y aplicando aspectos similares como la ventanilla única para permisos de construcción.