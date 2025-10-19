Para Keylor Navas “fue raro” enfrentar a Sergio Ramos

Keylor Navas volvió a toparse con Sergio Ramos, pero ahora en la liga mexicana.

Los Rayados de Monterrey recibieron a Pumas en la jornada 13 del fútbol azteca. El principal atractivo de ese juego era el reencuentro de dos ex compañeros en el Real Madrid y París Saint-Germain.

Tanto Ramos como Navas fueron titulares con sus equipos. Incluso, el defensa español le anotó al portero tico desde el punto de penal antes de finalizar el primer tiempo.

“Ya lo he enfrentado algunas veces, es raro, pero al final somos hermanos dentro y fuera de la cancha, queremos que gane cada equipo al que representamos y eso lo tenemos clarísimo”; comentó Navas a Multimedios México.

Y en lo que está el medio tiempo, aquí les dejo el GOL que les debía.Ⓜ️🤠



Sergio Ramos anotándole a Keylor Navas… ¡En efecto, es pura Liga BBVA MX! 🚬#LaLigaDeLaAfición✨ | #Jornada13 | #AP25pic.twitter.com/jgQ7Yu3xo4 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 19, 2025

Por su parte, Ramos también escribió un mensaje en sus redes sociales tras finalizar 1-1 el partido.

“Un empate que no nos deja satisfechos, aunque el equipo ha demostrado coraje y entrega. Contento de volver a marcar en casa. Siempre un placer verte, mae. Ya pensando en el siguiente partido”; escribió el español.

El siguiente ex compañero que enfrentará Navas será James Rodríguez cuando Pumas visite al Club León este próximo sábado 25 de octubre.