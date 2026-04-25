El volante costarricense Youstin Salas, conocido popularmente como “El Delfín”, se encuentra en los últimos días de su travesía con el Brisbane Roar en la liga australiana. Durante una entrevista exclusiva con Grupo Extra, el jugador confirmó que su vínculo con el club de Oceanía expira este 27 de abril, lo que marca un retorno obligatorio al territorio nacional: “Tendría que volver a Costa Rica ya aquí termina mi contrato y no me pagan después de ese día”, sentenció el futbolista.

A pesar de haber sido galardonado por la afición como el mejor jugador de la temporada, la realidad contractual de Salas lo vincula directamente con el Sporting FC, club dueño de su ficha. “Con Sporting me queda un año más, porque yo estoy aquí a préstamo”, explicó el jugador, dejando claro que su situación legal le obliga a reportarse con el cuadro griego si no surge una nueva oportunidad en el mercado internacional.

Pese a este retorno inminente, Salas no oculta su ambición de mantenerse fuera de las fronteras costarricenses. “Las expectativas mías siempre han sido quedarme afuera. La prioridad mía es quedarme afuera”, manifestó con determinación. Su representante, Diego Gramajo, se encuentra actualmente buscando opciones en otras latitudes, mientras las ligas mundiales terminan de definirse.

El balance de su estancia en Australia es sumamente positivo para el mediocampista, quien valoró la experiencia familiar por encima del aspecto financiero. “Yo vengo por la experiencia, porque yo no sé cuándo me va a tocar retirarme, si mañana o entre 5 años y estas experiencias tampoco se pueden dejar pasar”, relató Salas, subrayando que incluso “estoy ganando menos de lo que ganaba en Costa Rica” con tal de brindar este crecimiento a sus hijas.

Finalmente, “el Delfín” aseguró que su compromiso con el fútbol costarricense será total si debe reintegrarse a la liga local. “Si no sale nada al final voy a regresar a Sporting voy a dar el 100% también”, afirmó, manteniendo la mirada puesta en un posible regreso a la Selección Nacional.