Los resultados de la jornada 4 de la Copa Centroamericana, en el grupo C, dejaron a cuatro equipos con posibilidades tanto de avanzar como de quedar eliminados de la siguiente ronda del certamen regional, a pesar del triunfo del Cartaginés y la derrota del Saprissa en Panamá.

Lo más preocupante para los equipos costarricenses es que, en este momento, la sombra del fracaso se cierne sobre ellos. Tanto Saprissa como Cartaginés ocupan el tercer y cuarto lugar del grupo, respectivamente, y ambos quedarían fuera si empatan (o pierden) sus partidos del próximo martes, ante Motagua e Independiente (CAI), respectivamente.

Debe ganar sí o sí ante el CAI de Panamá. Solo con los tres puntos podrá asegurar su lugar en la siguiente ronda, sin importar si lo acompaña Saprissa o Motagua. Un empate o una derrota lo dejarían fuera de competencia.

“Dependemos de nosotros. Ahorita hemos trabajado más tiempo con el profesor y llegaron jugadores nuevos que aportan mucho”, comentó Diego Mesén, defensa del Cartaginés.

También está obligado a ganar. Si empata, llegaría a 7 puntos, pero si CAI y Cartaginés empatan entre sí, los panameños también harían 7 unidades. En ese caso, aunque Saprissa y CAI tendrían la misma diferencia de goles, los morados quedarían eliminados por el segundo criterio de desempate: la cantidad de goles anotados. CAI ha marcado 5, mientras que Saprissa solo 4.

En cambio, si Cartaginés gana, sumaría 7 puntos y tiene un +5 en la diferencia de goles, lo que le permitiría avanzar a la siguiente fase. Toda la última jornada del grupo C se disputará el próximo martes a las 8:00 p.m., tanto en el estadio Ricardo Saprissa Aymá como en el “Fello” Meza de Cartago.