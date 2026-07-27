Papelón de Boca en el torneo argentino

Buenos Aires, Argentina, AFP. – Boca Juniors jugó muy mal y protagonizó un papelón en su visita al humilde Deportivo Riestra, que lo goleó por 3-0 en uno de los partidos jugados el domingo por la primera fecha del torneo Clausura de la primera división del fútbol argentino.

Riestra no necesitó tener la pelota, pero le alcanzó con mostrar un poco de profundidad para anotar en su primera llegada, cuando Braian Sánchez (6′) anotó de cabeza por el centro del área ante la pasividad de la zaga auriazul.

El segundo local provino tras otro grueso error del fondo xeneize, en un tiro de esquina en el que Riestra cabeceó tres veces dentro del área, hasta que el uruguayo Antony Alonso (22′) superó la débil resistencia del portero colombiano Álvaro Montero.

El tercer tanto local también tomó mal parado a Boca, porque de un tiro de esquina para los visitantes llegó un rechazo y Alexander Díaz (38′) tomó el balón a la salida de área y comandó un contraataque sin que lo pudieran frenar ninguno de sus rivales para definir por arriba de Montero.

“Nosotros necesitamos sumar, más en nuestra casa, que nos respeten en nuestra cancha. Riestra ascendió, se clasificó a una copa. Fue un gran trabajo de todo el equipo, hicimos un partido intenso y no nos lastimaron. Sabíamos cómo los podíamos lastimar, pero nunca pensamos en ganar por esta diferencia”, destacó Milton Céliz, una de las figuras de Riestra.

El jueves, la Sudamericana

El Malevo, como es reconocido Riestra, está obligado a sumar puntos porque está entre los últimos en la tabla anual, con apenas un partido ganado en el torneo Apertura, y corre peligro de caer a segunda división.

El DT Rodolfo Arruabarrena había dispuesto una formación alternativa, ya que reservó a varios titulares para el encuentro desquite del jueves próximo contra el chileno O’Higgins, por los playoffs de ingreso a los octavos de final de la Copa Sudamericana, que se disputará en Rancagua.

En el segundo tiempo Arruabarrena hizo ingresar al colombiano Sebastián Villa, al paraguayo Ángel Romero y al delantero uruguayo Miguel Merentiel, pero poco cambió en un Boca que tuvo el 80% de la posesión, pero nunca logró inquietar al arquero Nacho Arce, mientras que Riestra convirtió tres goles en sus cuatro remates al arco.

“Es un golpe duro, esto preocupa. Habrá que agachar la cabeza, hablar y trabajar. El primer responsable soy yo, hay que insistir en algunas cosas y levantar en otras. Hemos fallado en cuestiones que no incumben en tener un delantero o no, en el primer tiempo fallamos en tres jugadas y nos hicieron tres goles”, aceptó el Vasco Arruabarrena tras el golpazo.

Caídas de otros grandes

La derrota de Boca supuso un fin de semana para el olvido para los clubes más populares, porque en la noche del sábado River Plate sufrió un histórico traspié ante Barracas Central, que le ganó por 1-0 y celebró por primera vez en el estadio Monumental.

En La Plata, Independiente se llevó tres puntos importantes al superar como visitante por 2-0 a Estudiantes, en un cotejo que se resolvió en el último tramo.

El paraguayo Gabriel Ávalos (76′) abrió la cuenta al empujar un centro cruzado, luego el arquero Rodrigo Rey hizo su parte y evitó el empate al atajarle un penal a Guido Carrillo (81′), y a continuación Santiago Montiel (82′) aprovechó un grueso error entre Ramiro Funes Mori y el arquero Fernando Muslera para anotar ante el arco vacío.

Tras la derrota, Muslera habló de su participación en la selección de Uruguay, que fue eliminada en la fase de grupos del Mundial 2026, en el que fue señalado por un error crucial en la derrota ante España (0-1) que determinó la eliminación charrúa.

“Me dolió mucho. Nunca pensé que este deporte me iba a hacer sufrir tanto, nunca lo imaginé. Pero es fútbol, y me tocó ahí. Imagínense que era mi último Mundial, que no iba a querer situaciones como se me dieron, pero es fútbol, sé que tengo que aceptar las cosas y ver cómo revertirlas”, expresó Muslera.

A primera hora, Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia se repartieron puntos en un 0-0 discreto, de pocas llegadas a las áreas.