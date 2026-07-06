Luego de la polémica que protagonizó hace dos semanas, Josimar Alcócer fue presentado este fin de semana como nuevo jugador del Sparta Praga. El costarricense firmó un contrato por cuatro años y espera consolidarse en uno de los clubes más importantes de la República Checa.

Su padre, Oldemar Alcócer, conversó con Grupo Extra sobre el nuevo reto que afrontará el futbolista en el balompié checo. Además, se refirió a la controversia que rodeó a su hijo tras una publicación en Instagram.

¿Cómo ve este fichaje de su hijo a uno de los equipos más importantes de República Checa?

“Lo vemos con muy buenas perspectivas para él como jugador. Como todo joven, siempre quiere estar en ligas importantes. Pienso que la liga de Bélgica fue muy positiva para él, porque le permitió crecer, adquirir experiencia internacional y dar un paso importante en su carrera.”

“Estamos muy agradecidos con el club belga por la oportunidad que le brindó. Ahora, con esta nueva contratación en el Sparta Praga, se abren nuevas metas y retos. También habrá un poco más de presión porque es un equipo más competitivo y de mayor nivel, pero esperamos que todo salga bien. Todo está en manos de Dios”.

¿Cómo toma que su hijo sea el nuevo número 10 de la Selección Nacional?

“Eso es relativo. Para mí el número no juega; todo depende de la mentalidad del jugador. La presión la siente cada persona según cómo la asuma. Si a un futbolista le dicen que tiene que marcar siete goles en una temporada, eso sí es presión. Pero usar el 10, el 7 o cualquier otro número no define al jugador.”

“Josimar comenzó jugando con el 19, que era un número pesado porque había pertenecido a Jonathan McDonald. Después pasó a usar el 7, otro número con historia, y nunca le pesó. Por eso no creo que el 10 le vaya a afectar.”

“Además, el tema del 10 también es circunstancial. Si mañana convocan a otro jugador que tradicionalmente usa ese número, puede cambiar. Incluso Josimar está inscrito con el 20 y en algún momento utilizó ese dorsal en la Selección. Para mí el número no tiene importancia; lo importante es rendir en la cancha y dar lo mejor por la Selección y por el club”.

¿Pudo conversar con él sobre las críticas que recibió?

“Ese tema prefiero dejarlo ahí. Como dice el dicho: ‘Al que le caiga el guante, que se lo plante’. Josimar no mencionó nombres. Él no señaló a ninguna persona en específico. Muchos interpretaron sus palabras de distintas maneras, pero él nunca habló directamente de periodistas ni de nadie en particular.”

“Sí hablamos, pero no profundizo mucho en esos temas. Prefiero conversar con él sobre cosas constructivas. Lo destructivo trato de dejarlo de lado porque no aporta. Él es un joven y, como cualquier muchacho, va a cometer errores. Muchos futbolistas también los han cometido.”

“Creo que gran parte de la crítica se dio porque la Selección no fue al Mundial. Si se hubiera clasificado, probablemente muchas de esas situaciones ni siquiera estarían siendo tema de conversación. Pienso que esto debe verse de manera más general, porque todo comienza desde la cabeza. Si no hay cabeza, no hay pieza”.

¿Qué ha conversado con Josimar sobre este fichaje al Sparta Praga?

“Ayer hablamos precisamente de eso. Mañana viaja a Austria para realizar la pretemporada. Ya fue presentado y está muy motivado, con muchas ganas de demostrar todo lo que puede dar como futbolista. Yo le dije que se concentre únicamente en lo suyo, que no se distraiga con todo lo demás, porque eso solo genera presión innecesaria.”

“También le dije que no permita bajar el nivel que ha alcanzado. Debe seguir creciendo porque tiene mucho talento y muchas condiciones. Si afloja, puede perjudicarse a sí mismo, y eso es precisamente lo que nadie quiere”.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra