Paola Arana pone a Costa Rica en lo más alto del podio

La costarricense Paola Arana volvió a demostrar su nivel internacional al proclamarse campeona del Grand Prix de Tiro Para Deportivo de Arequipa, en Perú, tras quedarse con la medalla de oro en la modalidad de pistola de aire a 10 metros.

La nacional tuvo una destacada actuación frente a un grupo de competidoras de alto nivel provenientes de Argentina, Brasil, Colombia, México, Estados Unidos, Perú, Chile, Panamá y Guatemala.

La definición fue muy ajustada y Arana logró imponerse por apenas tres décimas de punto sobre la brasileña Débora Da Silva.

“Fue una final de infarto. Terminé con 218.6 puntos y la brasileña hizo 218.3. La diferencia entre el oro y la plata fue mínima”, expresó la deportista tras asegurar el primer lugar.

El segundo puesto quedó en manos de Débora Da Silva, mientras que la también brasileña Andrea Oliveira completó el podio con la medalla de bronce.

Arana aseguró que este resultado tiene un significado especial por el prestigio del torneo y el nivel de las rivales que enfrentó.

“Estoy muy feliz. Este campeonato reúne a atletas de gran calidad y poder ganar aquí representa un logro muy importante para mí”, manifestó.

Con este triunfo, la costarricense mantiene una destacada trayectoria en el certamen de Arequipa. En la edición de 2022 ganó la medalla de oro, en 2023 obtuvo la plata y este año volvió a subir a lo más alto del podio.

Entre sus principales logros figuran su participación en el Mundial de Tiro Paralímpico de Lima 2023, donde hizo historia como la primera costarricense en competir en ese evento, el puesto 18 en los Juegos Paralímpicos de París 2024, la medalla de plata en los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023 y otro subcampeonato en el Grand Prix de Lituania 2025.

Luego de este nuevo éxito internacional, la delegación costarricense regresará al país para continuar su preparación con la mira puesta en la Copa del Mundo de Corea del Sur, programada para septiembre.

“Estamos muy agradecidos con el Comité Paralímpico Nacional y el Icoder por el respaldo que nos brindan. Su apoyo ha sido fundamental para poder competir a este nivel”, concluyó la tiradora.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra