PANI trabaja en la construcción de su nuevo edificio

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) trabaja en todos los trámites para tener un nuevo edificio administrativo.

Así lo indicó María José Vega, presidenta de la entidad, a Grupo Extra. La jerarca indicó que se trabaja en los primeros pasos de este proyecto, pero que la idea es derribar el antiguo, que se ubica en Barrio Luján, San José, y construirlo ahí mismo.

“Ya está en proceso la formulación de este proyecto que implica la demolición del edifico anterior y que en el mismo terreno se pueda construir el nuevo, ya coordinamos y analizamos con ingeniería nivel institucional y luego veremos los procesos relacionados a la inversión pública”, indicó.

Fue a inicios de este año que tuvieron que salir de sus oficinas centrales tras una orden de desalojo emitida por el Ministerio de Salud.

Actualmente, algunas personas trabajan en el antiguo edificio del Instituto Nacional de Seguros (INS), ubicado en el centro de la capital, y otras realizan teletrabajo.

“Se está avanzando a buen paso, ya está en gestión el avance de los diseños y la planificación que lleva; lo importante es que sí se tiene una ruta definida, aunque sabemos que el proceso llevará su tiempo”, mencionó.

La idea inicial es que el edificio esté listo para el año 2031, sin embargo, el tiempo puede variar. Además, buscan tener una locación moderna y que reciba a todos sus colaboradores.